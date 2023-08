Quando le immagini valgono più di mille parole: nelle ore scorse Belen Rodriguez è scoppiata in lacrime sui social. Lacrime accompagnate da un silenzio che fa pensare a Stefano De Martino. In tanti pensano che Belen non stia bene psicologicamente e glielo hanno detto chiaramente sui social: “Lei ora ha gli occhi spenti e tristi, non è felice e mi dispiace tanto”, “Non ci tornare più insieme e non cercare consolazione altrove. Ama te stessa e pensa ai tuoi ragazzi”.

>“Ecco con chi ha tradito Belen”. Stefano De Martino, Fabrizio Corona l’aveva promesso: bomba sganciata

Il sito Blastingnews ha riportato altri commenti del tipo: “Dovrebbe fermarsi e riflettere su chi è e cosa vuole diventare. Adesso è infantile e gli uomini li fa scappare”. E c’è anche chi ha scritto ancora: “Lei è una donna bellissima ma spenta, crede troppo nella famiglia e resta delusa da questi mezzi uomini”. Vedremo se Stefano se la sentirà di rispondere a coloro che lo hanno attaccato.





Belen Rodriguez in lacrime sui social: c’entra Stefano De Martino?

Delle scappatelle, presunte, di Stefano De Martino aveva parlato Fabrizio Corona. Sul suo canale Telegram, insinuava un tradimento a Belen Rodriguez: “Ecco un suo flirt certo, ha tradito Belen. Come vi avevamo promesso, vi sveliamo i retroscena di un flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen.Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università”.

“Proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono”, ha concluso Corona. Non è chiaro cosa sia successo davvero ma lo è, al contrario, che Belen sembra avere il cuore a pezzi.

Scrivono i ben informati come: Belen è apparsa in lacrime per qualche secondo, in un video muto al quale non ha allegato nessuna frase. Non è chiaro quale possa essere il motivo di questo gesto. La showgirl ha abituato i follower a contenuti che spesso contenevano un messaggio nascosto. In questo caso il messaggio è evidente, ma non si conosce il destinatario. Facile immaginare che possa riguardare anche Stefano De Martino”. E un amore che non riesce ha superare. Tanto che un fan scrive: “Si vede che soffre e che ha il cuore a pezzi”.