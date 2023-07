Trent’anni e tra i 2500 e i 3000 fidanzati: il racconto incredibile di questa bellissima modella sta facendo il giro del mondo tanto da suscitare l’interessa dei media. “Preferiti? – racconta – Non ne ho, hanno tutti bisogno di me e sono tutti importanti allo stesso modo”. Lei si chiama Jenna Madison e dall’essere una giovane donna che lotta per sbarcare il lunario, Jenna è ora sulla buona strada per diventare milionaria. Vanta 124.000 follower su Instagram.

Numeri in crescendo. “I miei fidanzati – aggiunge – potrebbero sfogarsi sul lavoro, gli amici o la famiglia, o forse sono alla ricerca di una chiacchierata più sensuale che li aiuti a scaricare lo stress. Abbiamo anche molti momenti intimi. Sono sempre lì per loro quando hanno bisogno di me”. Con 3000 fidanzati il tempo è tiranno, per questo Jenna può dedicare ad ognuno di loro un’ora.





Jenna Madison, la fidanzata in affitto con 3000 partner

Grazie ai suoi fidanzati (massimo 7 al giorno), del resto, riesce ad avere un stile di vita principesca. Nel suo ruolo di fidanzata in affitto riesce a guadagnare 40mila dollari al mese. Profitti grazie ai quali potrebbe andare in pensione già a 35 anni. Una scelta, quella di diventare fidanzata in affitto, necessaria dopo molti problemi economici La casa della sua famiglia era stata pignorata e sua madre aveva perso il lavoro.

Mettendo a dura prova la famiglia. Jenna ha detto di aver mantenuto il suo spogliarello on line “segreto per due mesi” prima di aprirsi finalmente con sua madre a riguardo. Ha detto che sua madre era “in realtà leggermente sollevata” perché è stata in grado di ottenere il sostegno finanziario di cui la famiglia aveva bisogno in quel momento.

Jenna è diventata po una modella di OnlyFans, ma temeva che sua madre non sarebbe stata contenta della sua scelta. E invece non ha avuto nulla in contrario. Non ha parlato con suo padre di quello che fa, ma “sospetta” che lui lo sappia e che la “amerà” a prescindere. Un caso non unico quello di Jenna ma sicuramente molto molto particolare.