“Niente matrimonio”. Il triste annuncio di Gianluigi Buffon riguardo le nozze con Ilaria D’Amico. Tutto è iniziato l’estate scorsa, ovvero quando Ilaria D’Amico ha fatto sapere che il suo compagno, Gianluigi Buffon, le aveva fatto la proposta di matrimonio. Inizialmente, avevano pianificato di sposarsi nell’estate del 2024, ma ora i piani sono cambiati. Inizialmente, avevano programmato il matrimonio per giugno 2024, ma ora stanno considerando di posticipare i festeggiamenti a fine estate o in autunno.

>> “Ha detto sì”. Proposta di nozze da brividi, l’amato vip della tv ha organizzato tutto nei minimi dettagli

Buffon riconosce che organizzare un matrimonio in meno di sei mesi è una sfida, ma la loro priorità è mantenere la serenità e la felicità nella loro relazione. Per chi non lo sapesse infatti, Gianluigi Buffon è l’attuale capo delegazione della Nazionale italiana. L’uomo ha rivelato che l’impegno con la nazionale ha causato la modifica delle loro nozze.





“Niente matrimonio”. Il triste annuncio di Gianluigi Buffon

Buffon infatti sarà coinvolto nell’Europeo in Germania nel prossimo giugno e ha spiegato che, essendo lontano dall’Italia in quel periodo, sta valutando insieme ad Ilaria D’amico se anticipare o posticipare il matrimonio. La coppia è insieme da dieci anni e si sente serena e felice. Tuttavia, la decisione di spostare la data delle nozze è stata influenzata dall’importante competizione sportiva.

Il loro amore, quello tra Buffon e Ilaria D’Amico, ha avuto inizio dieci anni fa ed è stato inizialmente travolto dal gossip quando il portiere era ancora sposato con Alena Seredova. Si è discusso molto della faccenda (morale) anche al netto del brutto periodo passato Questo di Alena, che ha da sempre manifestato di sentirsi sola e tradita.

Dopo lo scandalo, Alena ha incontrato il manager Alessandro Nasi, che per fortuna l’ha fatta innamorare di nuovo e l’ha quindi fatta uscire da questo brutto periodo della sua vita. Nell’estate scorsa, Alena e Alessandro si sono sposati, superando in tempismo Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Ora però non resta che coronare anche quest’altro amore. Ma certo, l’Europeo era facilmente prevedibile, possibile che nessuno ci abbia pensato prima?

Leggi anche: “È nata”. Federica Pellegrini è mamma, la prima foto della figlia e il nome scelto