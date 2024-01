Federica Pellegrini è diventata mamma. Finalmente la campionessa ha alzato la coppa più importante della sua vita. Finalmente, il lieto evento che tutti attendevano con impazienza e che tutti (compresi i genitori) si aspettavano per Capodanno, si è finalmente realizzato il 3 gennaio 2024. Insomma, con almeno un paio di giorni di ritardo. Ma come è stata chiamata la figlia di Federica Pellegrini e il suo compagno Matteo Giunta?

I neo genitori, in particolare Matteo Giunta, ha condiviso il primo scatto con la neonata tra le braccia della felice mamma, scatenando un’immediata esplosione di like, cuoricini e commenti affettuosi da parte dei fan. Il suo commento accompagnatore recita: “Due giorni complicati. Finalmente sei arrivata“.





Federica Pellegrini è diventata mamma: come si chiama la piccola

La nascita della piccola è avvenuta alle 6.51 del 3 gennaio 2024, segnando un momento di grande gioia per la coppia. In uno dei recenti post sui social, dedicato agli auguri di buon anno, Matteo Giunta ha condiviso una foto in cui tiene in mano il test di gravidanza.

Nello stesso ha accompagnato il tutto dalla frase: “C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023… Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare”, anticipando così l’arrivo imminente della loro bambina. “Meringa” è stato il soprannome utilizzato affettuosamente da mamma e papà durante i nove mesi di gravidanza per riferirsi alla figlia, mantenendo segreto il nome scelto fino all’ultimo momento.

Chiaramente però la bimba non si chiama così e solo oggi, con il primo messaggio sui social media, è stato svelato il mistero del nome. La piccola, nata dall’amore tra Federica Pellegrini e il suo compagno Matteo Giunta, si chiama Matilde. I fan chiaramente sono in estasi per la nascita della piccola e per i loro genitori, amatissimi da tutti.

