Federica Pellegrini è incinta al nono mese di gravidanza. È bastata una foto per scatenare il tam tam social e scatenere i commenti sul profilo ufficiale della ‘Divina’. Recentemente l’ex campionessa si è confessata sulle pagine di Vanity Fair, rivista alla quale ha raccontato gli ultimi anni: dalla difficoltà di lasciare lo sport alla ricerca di una gravidanza. I primi mesi dopo l’addio alle gare sono stati molto complicati: “Non è mai semplice: fai per vent’anni una cosa in cui sei la più forte”.

“In cui ti senti super centrata, dove sembra che tutto il mondo ti dica che devi fare quello, non hai dubbi. Sei abituata che il tuo corpo è una macchina da guerra, ed è difficile rendersi conto che invece non reagisce più in un determinato modo, anche in allenamento. Ma non volevo trascinarmi avanti e indietro nell’acqua, non sarei stata io, non mi sarei riconosciuta”.





Federica Pellegrini, ultimi giorni prima della nascita della prima figlia

Poi, grazie all’aiuto della famiglia e del marito Matteo Giunta, è riuscita a superare lo scoglio di una normalità nuova. Normalità nella quale è entrata anche la gravidanza. “Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione”.

“Eravamo convinti che sarebbe successo immediatamente appena iniziati i tentativi. Invece abbiamo cominciato a farci delle domande. Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare… Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema”.

Ora che mancano pochissimi giorni, “dovrebbe nascere tra natale e capodanno” aveva detto, Federica Pellegrini ha condiviso una foto in cui è piegata sul lavandino, con la testa all’ingiù. Il motivo? Lo spiegano alcune mamme: “si sta “stiracchiando” la schiena perché i dolori iniziano ad essere molto intensi, mentre per altre, questo è l’inizio delle contrazioni”. Federica, nel silenzio, conferma implicitamente, Una cosa è certa: alla nascita della piccola manca davvero poco.