Paola Caruso, il figlio Michele non migliora. Come molti sanno ormai, l’incubo è iniziato lo scorso anno, quando durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, un medico gli avrebbe iniettato un farmaco che nell’Unione Europa è vietato ma che nel paese nordafricano invece viene ancora evidentemente utilizzato. Il bimbo, 4 anni, ha subito la lesione di un nervo alla gamba e dopo quell’iniezione la sua vita è cambiata completamente.

Ha subito un intervento chirurgico 6 mesi fa ma a quanto pare la situazione non è migliorata. Lo ha raccontato tra le lacrime mamma Paola Caruso, di nuovo ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin. “Ieri abbiamo fatto la visita a 6 mesi dall’intervento, purtroppo Micky non è migliorato, quindi il dottor Catena mi ha detto che non può illudermi e mentirmi sulla salute di mio figlio. Purtroppo il danno è permanente ormai, non c’è stato un minimo miglioramento in questo anno”.

Paola Caruso figlio, “il danno è permanente”

“L’intervento è andato bene ma è stato talmente tossico il medicinale che gli è stato iniettato che il nervo non ha avuto la forza di ricrescere, di riiniziare le sue normali funzioni e quindi questa è la situazione”, ha aggiunto la ex Bonas di Avanti un altro a Verissimo, distrutta. “Io non ci credo, non ho parole, non ho dormito stanotte, tutto il giorno che piango perché in un secondo è cambiato tutto. Non ci credo ancora, ancora non sono riuscita a metabolizzare questa notizia di ieri. Anche se in questi mesi vedevo che non c’erano miglioramenti”.

Quindi è entrata nei dettagli: “Purtroppo questo nervo che gli è stato lesionato è l’unico nervo del corpo che non ricresce facilmente e se non ricrescere purtroppo la situazione è questa. Mi hanno detto che oggi non ci sono tecniche per risolvere questo problema. Mi fido di questo dottore, gli ho affidato la vita di mio figlio, se ci fosse stata qualcosa l’avrebbero fatta”.

Michele porta un tutore che “sarà il suo compagno di vita. Tanta fisioterapia e purtroppo dovrà sottoporsi nella crescita a vari interventi, perché non avendo il sostegno dei muscoli le ossa crescerebbero deformate”, ha continuato la showgirl aggiungendo che “fino al compimento della crescita dovrà affrontare una serie di interventi perché le sue ossa siano dritte, per evitare che sia squilibrato nella figura. Sono sconvolta come la decisione di un secondo abbia cambiato la sua vita. Il dolore di Michele mi lacera”.