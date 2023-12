Notte di caos al Grande Fratello dopo il ritorno nella casa di Beatrice Luzzi, uscita per qualche giorno a causa di alcuni problemi di salute del padee. Nonostante le feste del Natale, all’interno del loft di Cinecittà si respira aria molto pesante, soprattutto tra gli inquilini che ormai di tollerano proprio poco. Così i nervosismi sono cresciuti e uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi, ha addirittura dato un pugno a una parete, ferendosi alla mano.

Tutto è cominciato perché Marco Maddaloni si sarebbe confidato con Beatrice Luzzi dicendole che, secondo lui, il “burattinaio” di questa edizione del reality sarebbe Giuseppe Garibladi. Il giovane bidello, però, se l’è presa con l’attrice che le avrebbe riferito la confidenza di Maddaloni e non con lo sportivo. Per questo motivo, quando Beatrice è andata a confrontarsi con lui, sentendosi attaccato, e per sfogarsi, ha colpito il muro ferendosi alla mano.

Grande Fratello, pubblico chiede la squalifica di Giuseppe Garibaldi

“Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito (che Garibaldi manipoli gli altri, ndr). Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. Ma io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. Mica è colpa mia se si è fatto male. Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?”, è stato lo sfogo di Beatrice Luzzi.

Non contento dello sfogo, in queste ore Giuseppe Garibaldi è tornato ad attaccare Beatrice Luzzi pronunciando parole molto pesanti, per le quali buona parte del pubblico ha chiesto provvedimenti immediati da parte del Grande Fratello. Garibaldi si è seduto in salone con Massimiliano Varrese e sfogandosi ha detto: “Basta, basta troppo. Sta sempre a punzecchiare… Se voglio voglio me la prendo tutta, me la mangio proprio, me la ingoio“.

Parole che hanno scatenato una polemica, con il pubblico che ha chiesto provvedimenti e addirittura la squalifica del concorrente. “Questi ratti hanno ripreso a pieno regime a rompere il ca**o a Beatrice. Questo il risultato delle tiratine d’orecchie e ultimatum per squalifiche che non avverranno mai. Complimenti“, si legge su Twitter.

🚨IMPORTANTE🚨Traduco ciò che ha detto in dialetto calabrese il bidello nei confronti di Bea: " SE VOGLIO VADO E ME LA MANGIO TUTTA E L'INGOIO ". COMPLIMENTI 👏🏻MEDIASET manda in onda questi messaggi nel 2023 senza battere ciglio 🤢🤮

“Stesso modo di Varrese, uno più esplicito l’altro più subdolo ma violenti in egual modo. Garibaldi prima si spacca la mano dando un pugno poi dice che se vuole se la mangia. BASTA CON QUESTA VIOLENZA VERSO UNA DONNA“. E ancora: “Traduco ciò che ha detto in dialetto calabrese il bidello nei confronti di Bea: ” SE VOGLIO VADO E ME LA MANGIO TUTTA E L’INGOIO “. COMPLIMENTI MEDIASET manda in onda questi messaggi nel 2023 senza battere ciglio”.