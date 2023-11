Momenti difficili al Grande Fratello per Beatrice Luzzi, alle prese con un problema fisico inaspettato. Ha raccontato tutto durante il suo dialogo in piscina con Massimiliano Varrese, col quale ci sono stati degli scontri anche nelle scorse ore. Dunque, c’è stato questo discorso tra i due ma soprattutto l’attrice è apparsa abbastanza arrabbiata e lui ha provato a capirne di più. E alla fine si è scoperto qualcosa che nemmeno il pubblico sapeva.

Prima di dirvi cosa è successo al Grande Fratello a Beatrice Luzzi, vittima di questo problema fisico, c’è una novità proprio su Varrese. Le parole di Massimiliano all’indirizzo dell’ex moglie nonché mamma di sua figlia, Valentina Melis, hanno molto colpito il pubblico. “Dal fondo del mio cuore, sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose”. Che sia davvero possibile un ritorno di fiamma tra i due?.

Grande Fratello, per Beatrice Luzzi problema fisico improvviso

Il Grande Fratello ha invitato Beatrice Luzzi e tutti gli altri concorrenti a fare una coreografia, ma lei non dovrebbe farcela a causa di questo problema fisico. L’infortunio avuto dall’ex volto di Vivere ha rattristato la donna, quindi Massimiliano le ha subito chiesto lumi. A quel punto lei ha esclamato quale fosse la problematica, ma ha anche detto: “Quando hai dei momenti di debolezza e di fragilità, mi hai mai visto infierire?”.

Varrese, capendo che non ce l’avesse con lui, ha voluto scusarsi con Beatrice: “Ti vedevo nervosa nei miei confronti, mi sono sbagliato”. La Luzzi ha confermato di avere una particolare sofferenza: “Mi fa male il ginocchio“. Questo dolore le sta creando tanta tristezza perché vorrebbe fare la coreografia, ma non sembra essere in condizione. Ovviamente dovrà rimanere un po’ a riposo e poi si capirà meglio come evolverà la situazione.

Da quello che ho capito beatrice é nervosa perché ha un problema al ginocchio e, avendo ballato ieri, oggi che ci sono le coreografie le fa male ed é costretta a stare ferma#grandefratello #luzzers #beatrixpic.twitter.com/s51TjXFNj4 — anna.ww (@W06Anna) November 23, 2023

Non è stata comunque specificata l’origine del problema al ginocchio, quindi è possibile che abbia avuto dei disagi a causa di balli precedenti. E ora che doveva effettuare la coreografia si è trovata di fronte a questa situazione non bella.