Forse siamo arrivati ad una soluzione definitiva, anche se ovviamente tutto può sempre cambiare da un momento all’altro. Fuori dal Grande Fratello Greta Rossetti è intervenuta nuovamente su Mirko Brunetti e stavolta ci è andata giù pesantemente. Se l’è presa con coloro che insistono nel chiederle continuamente informazioni o che le impongono di fare determinate cose. Quindi, ha voluto chiarire il suo pensiero una volta per tutte.

Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello sembra esserci stato un riavvicinamento tra la rivale di Greta Rossetti e Mirko Brunetti, parliamo ovviamente di Perla Vatiero. Adesso i seguaci di Greta pensano di avere le idee più che chiare perché la ragazza avrebbe ormai fatto capire a tutti i suoi intenti. E non sappiamo se questo suo post social sarà letto integralmente nella prossima puntata in diretta del reality show.

Grande Fratello, Greta Rossetti prende la decisione su Mirko Brunetti

Il post Instagram, apparso nelle stories, ha lasciato di stucco molti telespettatori del Grande Fratello. Sembrerebbero non esserci più perplessità su Greta Rossetti e le sue intenzioni con Mirko Brunetti: “Basta, mi avete rotto. Ma chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare? Io la mia decisione l’ho già presa, come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole, provare l’amore con chi vuole e quando vuole”.

Poi Greta ha spiegato cosa vorrebbe per Mirko: “Basta che sia felice, nessuno gli ha mai messo il bastone fra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo e mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui. Ma non rompetemi più le pa*** però eh, che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l’amore con chiunque esso sia”.

Per i fan di Greta le sue parole farebbero capire che la relazione tra lei e Mirko sia ormai finita. Lui l’avrebbe implicitamente mollato, dato che lo ha invitato a trovare la strada della felicità con qualunque persona e questo farebbe ormai capire che non ci siano più vincoli sentimentali tra di loro.