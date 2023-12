Federica Pellegrini, ci siamo. Il momento del parto è vicino, anzi vicinissimo e la campionessa italiana di nuoto e il marito si apprestano a vivere la gioia più grande di una vita intera, quella di diventare genitori. La data prevista per il parto era compresa tra Natale e Capodanno e infatti la piccola “Meringa” sembra essere puntuale. Se il nome della primogenita della coppia continua a essere un mistero, lo stesso non può dirsi per la sua cameretta. Mamma e papà hanno fatto un super lavoro per il suo arrivo.

Federica Pellegrini mostra la cameretta della figlia in arrivo. Come non perdersi nei dettagli della cameretta e di tutto ciò che attende la piccola di casa? “Ti aspettiamo”, recita la didascalia a corredo del post, anzi del video, in cui viene mostrata per la prima volta la cameretta della bebè.

Leggi anche:





Federica Pellegrini mostra la cameretta della figlia in arrivo: “Ti aspettiamo…”

Dettagli dolcissimi e colori che ben si prestano a una principessa, ovvero il bianco, il beige e qualche tocco di rosa per rendere l’ambiente rilassante e a prova di nanna. Ma a colpire l’attenzione di tutti è stato un dettaglio apparso sulla parete, quello di un dipinto a tema ‘buonanotte’ che ritrae i 4 amici a quattro zampe Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Solo pochi giorni fa, in occasione della Vigilia di Natale, Federica Pellegrini ha trovato un modo consono al momento e originale per porre i suoi migliori auguri ai fan: “…aspettandoti. Ps: il mio Babbo Natale è donna. Buon Natale a tutti” ha scritto a corredo degli scatti con il marito vicino all’albero decorato. I futuri mamma e papà non potevano che sfoggiare il loro migliore sorriso, con Federica Pellegrini vestita in rosso che accarezza il pancione.

E in attesa che avvenga il momento del parto, le parole di Federica su Instagram di qualche settimana fa risuonano ancora più forti e dolci: “Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace….poi pian piano la pancia e’ cresciuta e tutto ha avuto un senso…

Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo”.