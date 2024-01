“Ubi tu , ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps: She said Yes”. Munito di pattini e con l’anello nuziale, l’attore italiano ha scelto di fare la sua proposta sotto la luce dorata dell’imponente albero di Natale del Rockefeller Center, nella splendida cornice natalizia di New York. Una scena ripresa dallo smartphone e pubblicata sui social per un annuncio che ha fatto gioire i fan e gli amici dell’attore.

“Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita. Ci aspettano tanti altri anni insieme, amore mio, e tante altre emozioni da vivere. Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps. She said Yes.”, ha scritto l’attore taggando la fidanzata che presto diventerà sua moglie.

L’attore Salvatore Esposito di sposa: la proposta di nozze a New York

Salvatore Esposito, attore diventato famoso per aver vestito i panni di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra – La serie, si è inginocchiato di fronte alla fidanzata Paola Rossi pr chiederla in sposa e lei, visibilmente emozionata e stupita, ha reagito coprendo il viso con le mani. Ovviamente ha risposto sì e dal video si nota la gioia dell’attore che è riuscito a sorprendere la sua dolce metà.

Il video della proposta è stato caricato sui profili social dei due con l’annuncio delle nozze che potrebbero arrivare già nel 2024. Tantissimi gli auguri da parte dei colleghi dell’attore, dagli amici e dai tantissimi fa. “Che meraviglia, una proposta stupenda. Augurissimi per tutto, siete stupendi”, si legge tra i commenti del post pubblicato da Salvatore Esposito.

“Siete meravigliosi, rialzarvi è stata un po’ dura, ma hai una degna compagna che ti ha aiutato. Vi auguro tante cose belle”. Il 38enne ha pubblicato il video che immortala la proposta di matrimonio nella Grande Mela grazie alla collaborazione di Piero Armenti, del Mio Viaggio a New York. La fidanzata di Salvatore Esposito, Paola Rossi, è una agente della TT Agency, agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica.