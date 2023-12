Proposta di matrimonio finisce malissimo. La vicenda è avvenuta sotto gli occhi di un ‘pubblico’ incredulo in pieno centro a Roma, e precisamente in via Condotti. Non appena la gente per strada ha visto il giovane inginocchiarsi davanti alla fidanzata, intorno alla coppia si è creata una folla curiosa di assistere al momento. Peccato però che le aspettative sembrano essere state del tutto tradite. Il video del momento ha fatto il giro del web alla velocità della luce.

Lui si inginocchia per chiedere in sposa la fidanzata in pieno centro a Roma. La vicenda ha dell’incredibile e lascia tutti senza parole. Ma procediamo con ordine e raccontiamo dal principio come sono andate le cose. La coppia si trovava in via Condotti, via sempre affollatissima della Capitale, quando a un certo punto ecco radunarsi intorno tanta gente.

Lui si inginocchia per chiedere in sposa la fidanzata in pieno centro a Roma: “Ma è un si o un no?”

Ad attirare l’attenzione della folla, ovviamente, il fatto che il giovane fosse inginocchiato di fronte alla fidanzata. Tutto lasciava pensare a una romantica proposta di matrimonio. Anello in mano e sottofondo musicale con un cantante con cappello da Babbo Natale intento a interpretare il brano “O sole mio”. Tutto sembrava godere dei migliori presupposti quando invece…

La proposta di matrimonio non è andata incontro all’esito tanto sperato. Infatti alla fatidica domanda, la giovane avrebbe risposto ‘no’, lasciando tutti senza parole. Il video del momento, condiviso su TikTok dall’account “N4MBER”, è in poco tempo diventato virale raccogliendo dunque un record di visualizzazioni.

Svariate le reazioni davanti alla scena. Infatti la ragazza è rimasta letteralmente bloccata davanti al ragazzo inginocchiato al punto da spingere una donna a domandare: “Ma è sì o no?”. A questo punto, la risposta della giovane è arrivata: “È un no, non me l’aspettavo. Non ero pronta”. Commenti a profusione sotto il video, infatti c’è chi ha compreso l’imbarazzo della giovane: “Ma prima di fare una proposta non si parla?” scrive un utente, mentre un altro ha scritto: “Dai che sei stato graziato”.