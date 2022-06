Davide Ancelotti, matrimonio per il figlio vip. Le immagini relative al meraviglioso evento sono state pubblicate dalla neo moglie sia come post che come Instagram stories. Ha voluto quindi rendere pubbliche tutte le istantanee, che stanno adesso facendo il giro della rete. Le nozze non sono state celebrate nel nostro Paese, visto che il giovane lavora all’estero insieme al papà famoso. E proprio pochissimo tempo fa avevano avuto un’enorme gioia per quanto riguarda la vita professionale.

Non solo Davide Ancelotti e il suo matrimonio. Questo periodo è ricco di fiori d’arancio: se in Italia si è parlato molto di quello riguardante Alberto Matano, fuori dalla Penisola attenzioni puntate sulle nozze di Alvaro Quintana, l’attore della soap opera Una vita. La cerimonia si è svolta nella giornata di domenica 12 giugno e al grande evento erano presenti diversi personaggi famosi, che hanno ovviamente brindato insieme agli sposi. Si trattava per l’occasione di colleghi dell’uomo.





Davide Ancelotti, matrimonio per il figlio di Carlo Ancelotti

Davide Ancelotti, matrimonio da sogno con Ana Galocha nelle scorse ore. Le nozze hanno avuto luogo dopo i precedenti due rinvii esattamente in Spagna, nelle vicinanze della città di Siviglia, in una finca datata 17esimo secolo. Il sito Vanity Fair ha inoltre aggiunto che i due sono già genitori di due figli gemelli e sono legati sentimentalmente da otto anni. Al momento del sì era presente ovviamente papà Carlo Ancelotti, nonché diversi calciatori che militano attualmente nel Real Madrid, nel Bayern Monaco e nell’Everton.

Davide Ancelotti ha 32 anni ed è il vice-allenatore del papà Carlo Ancelotti, che recentemente ha vinto la personale quinta Champions League con il Real Madrid. Festa grande anche per il ragazzo, che ha adesso coronato anche un momento stratosferico a livello privato. Ha aspettato quindi la fine della stagione sportiva per concedersi totalmente alla sua Ana, diventata adesso moglie. Istantanee che rimarranno per sempre nella memoria non solo di Davide, ma anche di tutta la sua famiglia.

Carlo Ancelotti è ritenuto uno dei migliori allenatori della storia del calcio ed è soprannominato Carlo Magno dai giornalisti spagnoli. Nel 2014 è entrato di diritto nella Hall of Fame del calcio italiano e due anni fa è anche stato nominato miglior allenatore della storia del club, nel corso della festa che onorava i cinquant’anni del Paris Saint-Germain. E ora la gioia per il matrimonio del figlio Davide.

