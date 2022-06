Irene Grandi, matrimonio finito. La cantante ha sposato il 2 luglio 2018 Lorenzo Doni nella chiesetta di San Pietro a Nerbolia, in provincia di Oristano, in Sardegna. Prima di questa relazione l’autrice di “Bruci la città” era stata legata ad Alessandro Carotti, sposato nel 2003 e lasciato sei anni dopo. Ma chi è Lorenzo Doni? Beh, sappiamo che è un avvocato stimato ed anche un istruttore di golf nella prestigiosa John Jacobs Practical Golf School che ha sede ad Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna.

Si è trattata di una cerimonia lontana da occhi indiscreti. Poche le foto circolate, un centinaio gli invitati e molti di più i curiosi. Dopo il rito religioso Irene Grandi e il marito hanno ospitato i cento invitati in un locale della costa del Sinis, un’area protetta che alterna ambienti campestri a spiagge, scogliere e coralli. Un posto meraviglioso noto come il ‘santuario della natura’. Ma oggi Irene confessa al Corriere della Sera che il matrimonio è finito.

Irene Grandi: età, altezza, peso, figli, marito





Irene Grandi, perché è finito il suo matrimonio con Lorenzo Doni

Irene Grandi parla della fine del suo matrimonio. Dopo due anni di pandemia la cantante è arrivata ad una consapevolezza: “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica”. Le cose però non sono andate come sperava: “Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

In seguito Irene Grandi ha parlato di come poter coniugare musica e famiglia: “Non credo che il problema sia la musica, ma il concetto di coppia oggi. Che è in crisi, mi pare evidente. È il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo”.

Irene Grandi, matrimonio finito, queste le sue parole al Corsera: “O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto “incredibile”. Oppure, mmmhhh. Ed è giusto così, credo, perché in passato erano troppi i matrimoni infelici che andavano avanti solo perché “si doveva”. Forse – ha aggiunto la cantante – si confonde troppo spesso l’amore con il cinema, la passione, la convenienza, i legami che si sono creati e pensi sia un peccato gettare alle ortiche. È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”.

