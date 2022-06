Alvaro Quintana, matrimonio per il famoso attore. La notizia più bella è stata comunicata da lui stesso con alcune immagini pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Tutti lo conoscono soprattutto grazie al ruolo di successo nella soap opera Una vita, ma ora di lui si è parlato anche a livello più strettamente privato. Le nozze sono state celebrate nella giornata di domenica 12 giugno e al grande evento erano presenti diversi personaggi famosi, che hanno ovviamente brindato insieme agli sposi.

Alvaro Quintana e il matrimonio sono diventati l’argomento principale delle scorse ore. E a proposito di matrimoni vip, c’è stata una proposta da sogno qualche giorno fa da Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. “Dico sì a tutta la vita assieme a te”, il commento di Mishel Gerzig, bellissima modella israeliana dopo la proposta di matrimonio da parte del calciatore. E ovviamente anche lui è stato al settimo cielo: “La mia futura sposa, la mia tifosa numero uno, la persona che mi fa ridere ogni ogni giorno”.





Alvaro Quintana, matrimonio per l’attore di Una Vita

Alvaro Quintana, matrimonio meraviglioso per l’attore, che si è sposato con una donna che lavora tra l’altro nel set insieme a lui, anche se in altre vesti essendo una lavoratrice del cosiddetto dietro le quinte. Il suo nome è Blanca Perez. La cerimonia è stata fatta in Spagna e alle nozze c’erano anche José Pastor, Clara Garrido, Rebecca Alemany e Juanma Navas, ovvero colleghi attori. L’amore tra Alvaro e Blanca è immenso e va avanti da circa tre anni, infatti si sono uniti in modo ufficiale nel 2019.

Il sito Fanpage ha ricordato che la proposta di matrimonio di Alvaro Quintana era stata fatta in maniera molto romantica. Lui infatti si era messo in ginocchio davanti a Blanca Perez e a tutti coloro che lavoravano con loro e le aveva chiesto di diventare sua moglie. Nessun tentennamento da parte della donna, che immediatamente aveva accolto favorevolmente la proposta di nozze e aveva anche fatto emergere una fortissima emozione, durante uno dei momenti più belli della sua vita.

Alvaro Quintana è un attore originario della Spagna e nella soap opera Una Vita è Antonito Palacios, figlio di Ramon, il quale ha perso la testa e si è innamorato follemente della domestica Lolita. Recita qui da ormai cinque anni, ma si ricorda anche la sua ottima interpretazione nel film cinematografico Historias romànticas (un poco) cabronas. Oltre ad essere attore, è anche uno straordinario ballerino.

