Anita, la confessione choc su Beatrice: “Sotto le coperte…”. È partita malissimo all’interno della casa del Grande Fratello 2023, il rapporto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, si evolve ancora peggio fuori. A gettare benzina sul fuoco è la bionda neo compagna di Alessio Falsone che durante una diretta ha voluto dire una cosa terribile sull’ex collega nel reality. Altro che la solita solidarietà femminile, Anita stavolta è scesa talmente in basso con questa frase che difficilmente ci si potrà riprendere.

E infatti i fan non l’hanno proprio presa benissimo, anche perché a fare questa confessione-offesa è colei che probabilmente “ha fatto di peggio, visto che ha lasciato il fidanzato in diretta per andare nel letto di un altro”, scrive un utente sui social. Ma andiamo con ordine. Durante una delle ultime dirette di Alessio Falsone, i due erano insieme nel letto e si parlava del reality di Alfonso Signorini e del loro futuro insieme.





Ad un tratto però, mentre si parlava di Beatrice Luzzi, Anita ha voluto dire qualcosa forse per giustificarsi di qualcosa. Difficile raccontare senza troppo contesto, ma le parole della Olivieri sono state: “Bea faceva le coccole sotto alle coperte con persone con cui non era fidanzata”. Insomma, inutile persino tradurre. Parole durissime che hanno sconvolto anche i fan meno schierati.

ANITA SEI LA SOLITA CESSA TENETEMI #GrandeFratello pic.twitter.com/CLYe7djLzf — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) March 27, 2024

“Bea non era impegnata. Lei ha tradito il ragazzo in diretta nazionale. Ci penserei due volte prima di parlare”, scrive un utente. “Come è che era? Partiranno denunce? Uh si che partiranno Anita, ma non da te, per te”, commenta quindi un altro. “Ma ancora continua? Ma è fissata. Ma una denuncia no? Bea poteva fare quel che voleva e lei stessa ha detto che aveva bisogno di contatto, di affetto, ma Bea non ha mai sbandierato di essere impegnata, a differenza di qualcun altro…”, commenta Isabella Lolli su X.

“Anita invece era fidanzata poi non fidanzata, innamorata ma poi stalkerata, vedeva Edo come padre dei suoi figli ed a un tratto si scorda il suo nome perché entra mister dentiera, dice che non si mette sotto le coperte al Gf e alla fine fa pure peggio al limite di por… amatoriale”, commenta infine un altro sul social di Musk.

