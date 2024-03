Meno di 48 ore dopo la fine del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto sui social, dal suo profilo ufficiale. L’uscita dell’attore dalla Casa era stata accompagnata da un giallo: non aveva partecipato alla festa con gli altri inquilini al termine del programma. Alcuni pensano che il concorrente non abbia festeggiato con gli altri gieffini per via degli ultimi avvenimenti nella casa, ovvero dopo le liti con Letizia e gli altri giovani, ma ovviamente non c’è una conferma.

Intanto sui social arrivano tanti messaggi per lui: “Caro Max, forse ancora non te né rendi conto, ma con il tempo capirai, che hai fatto un grande affare a non aver più a che fare con quell’ essere che diceva di aspettarti fuori e appena uscita fuori, anzi neanche ha varcato la soglia del GF, già era nelle braccia dì un altro, ma dì cosa parliamo, del nulla e del niente!!!”.





Grande Fratello Varrese rompe il silenzio dopo la fine del reality

“Poi considerando con chi sta’, come sì suol dire, chi si somiglia si piglia!!! Goditi tua figlia e speriamo che tu possa tornare con Valentina che è una gran Donna”. E ancora: “Quando mi hai confidato che avevi accettato una sfida importante, che poi ho capito essere il GF, ero felice per te. Lo sai io non guardo la TV da anni. Però di una cosa sono certo”.

“La tua è stata una scelta di cuore e sono felice che tu possa aver aver toccato i cuori cuori di più anime possibili. Ora possiamo augurarci che chi ti ha seguito sul Grande Fratello possa guardare il tuo bellissimo e profondo docu-film Mikael per sigillare che porti nel mondo”. Messaggi bellissimi ai quali ha fatto seguito il suo. Varrese ha usato un tono criptico.

Scrive: “Ci sono domande che non riceveranno mai risposte e ci sono risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Imparo il silenzio dell’attesa, la verità ne vale, io comando e credo. La verità ne vale”. Ad accompagnare queste parole di Massimiliano Varrese, c’è una foto che lo vede fuori dalla Porta Rossa della Casa del Grande Fratello, mentre manda un bacio. Cosa vorrà dire? Alcuni sono convinti che il messaggio sia diretto ai detrattori ed ai falsi amici dentro la casa: “Colpiti e affondati”.