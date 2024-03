Pure Maria De Filippi ha voluto dire la sua su Ida Platano. Se e lo è lasciato sfuggire durante l’ultima puntata di Uomini e Donne ed il pubblico da casa ha immediatamente gridato allo spoiler. È successo subito dopo la scelta di Brando. Scelta che non ha mancato di sollevare critiche da parte di chi o non crede alla buona fede del tronista o era convinto la scelta cadesse su Beatriz. “Scelta più brutta di questa mai vista nella storia di uomini e donne!”.

“Brando sei troppo, un ragazzo davvero unico! Sei finito nelle mani di un’arpia volgare ed arrogante”. E ancora: “Beatrix tranquilla sei bellissima troverai anzi se vuoi ci sono io sono esperto di psico. Mi piaci. Farai un grande trono in ogni caso”.





Uomini e Donne, Maria De Filippi parla del trono di Ida Platano

“Una scelta che non mi ha emozionato per niente e lui non credo proprio che sia convinto al 100%. Si è lasciato condizionare e comunque Beatrix ha tirato fuori quel carattere solamente perché è stata attaccata dal primo giorno. Si vedrà”. E di commenti del genere ce ne sono centinaia.

A stupire, però, è come detto il commento di Maria De Filippi su Ida Platano. Riporta Blasting news come: “Secondo la conduttrice e gli opinionisti, infatti, non è detto che la 42enne lasci il programma in coppia con uno tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. “Maria ci inviti alla scelta di Ida?”, è questa la domanda che Raffaella ha rivolto alla conduttrice di U&D prima di lasciare lo studio mano nella mano con Brando”.

E Maria ha risposto: “Sempre se ci arriva a farla una scelta”. Parole riprede da Gianni Sperti che poi ha così commentato: “Sempre se rimane qualche corteggiatore per lei”. Il pubblico si è scatenato: “Maria ha spoilerato come finisce, ma era chiaro dall’inizio. Ida non cerca l’amore ma solo popolarità”.