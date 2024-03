Quello che è successo nelle ultime ore ha poco a che vedere con il carattere del Grande Fratello. Al di là delle dinamiche che scattano all’interno della casa infatti, tra i concorrenti è sempre regnato il rispetto. A soffiare sul fuoco, piuttosto, in diverse occasioni sono stati i parenti degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tra questi la famiglia di Greta Rossetti non ne è uscita benissimo, per usare un eufemismo. Le scene andate in onda durante la finale, di un Josh Rossetti che ha preso a calci l’auto di Varrese, farà discutere.

Come discutere gli insulti contro Gabriele Parpiglia durante un’intervista. “La tua nomea in giro, Gabriele, non è bellissima poi se ti metti a fare così capisco il perché la tua nomea non è bellissima. […] A me non me ne frega un c4zz0! Io ti compro, te e la tua trasmissione. A me non me ne frega un c4zz0! Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino”.





Grande Fratello, Gabriele Parpiglia denuncia Josh Rossetti

E ancora: “Tu non hai capito un c4zz0 credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…”. Un comportamento che non ha scusanti. E sul quale Parpiglia ora ha deciso di passare ai fatti, querelando Rossetti e rivelando che anche la donna alla guida dell’auto di Varrese ha fatto lo stesso. “La donna che guidava l’auto di Massimiliano Varrese ha denunciato il soggetto in questione perché avendo colpito la macchina, la macchina ha riportato dei danni”.

“Così c’è un’altra denuncia in ballo. Comunque denunciate sempre quando ci sono dei soprusi o delle minacce. […] Avevo pronosticato due ore e sono stato preciso come sempre, non ho fatto una denuncia, ma ne ho fatte ben quattro. Ho denunciato non solo il soggetto in questione, ma anche altre tre persone. Non bisogna avere paura, bisogna denunciare quando succedono queste cose”.

Racconta Biccy.it come: “Le altre tre persone denunciate da Gabriele Parpiglia probabilmente non c’entrano niente con tutta questa storia, ma quel che è certo – secondo quanto dichiarato da lui – è che ben presto due querele saranno notificate a Josh Rossetti”.