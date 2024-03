Alla storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in pochi avevano creduto in pieno. Usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne, un po’ a sorpresa per la verità dopo che lei aveva minacciato di lasciare il programma a causa della mancata esclusiva concessa da Alessandro, non hanno smesso di fare parlare. Nel corso di un’intervista a Verissimo aveva raccontato di come fosse nato il loro amore e dei progetti per il futuro. “Di lui mi è piaciuta la simpatia, al di là dell’aspetto fisico”, aveva detto Roberta.

E ancora: “Sarò un po’ superficiale su questo ma d’impatto mi devi piacere. Poi è molto educato, è brillante, sa corteggiare…E’ chiaro che più lo vedi più ti leghi”. Alessandra, da parte sua, aveva detto: “Quando l’ho vista la prima volta due anni fa ricordo tutto di lei, fisicamente c’è sempre stata una chimica pazzesca. Poi abbiamo tante affinità, ci prendiamo tanto”.





Uomini e Donne, nuove brutte voci su Roberta e Vicinanza

“In passato i tempi non sono stati giusti per noi, quando è tornata non me la sono fatta scappare.” Roberta aveva aggiunto: “Ce l’ho fatta. L’ho aspettato per un anno, sono stata lì ferma. Ho provato ad andare avanti, è chiaro, ma il pensiero era sempre là. Poi quando l’ho visto tornare ho pensato che una speranza forse c’era ancora. Però mi ha fatto ancora tribolare”.

Negli ultimi giorni si era parlato molto di un addio tra loro. Nelle ore scorse Roberta è voluta intervenire sulla questione attraverso una storia su Instagram: è stata lei quindi ad informare il pubblico. “Arriverà il tempo giusto. Dirò un po’ di cose a modo mio, come sempre”. Una frase che se da una parte sottende la volontà di dire tutto, dall’altra non chiarisce cosa stia succedendo tra loro. Se tra poco Roberta chiuderà il becco alle malelingue o se, in effetti, una crisi c’è.

Crisi che sembra vivere ormai da settimane Ida Platano che potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne senza una scelta. La voce è sempre più forte. Con Mario, il cavaliere che sembrava a lei più affine, del resto non sembra andare troppo bene. Staremo a vedere cosa succederà.