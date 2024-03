“Basta, adesso vi racconto cosa è successo”. Rissa Josh e Varrese, parla finalmente Monia La Ferrera. Proprio così, dopo giorni di silenzio, la donna ha finalmente rotto il silenzio riguardo l’incidente avvenuto tra Rossetti e Massimiliano, avvenuto dopo la fine della diretta della finalissimo del Grande Fratello. Era il 25 marzo, lo ricordiamo tutti bene, quando un filmato in piena notte ha fatto impazzire tutti: Josh Rossetti, fratello di Greta è una furia contro Massimiliano Varrese.

Per chi non lo sapesse Josh, che ha recentemente iniziato una relazione con Monia, ex di Varrese, è stato coinvolto in un confronto con l’attore. Monia, che ha avuto un breve riavvicinamento con Varrese durante il suo tempo nel reality, ha poi iniziato una relazione con Rossetti, simboleggiata da un tatuaggio condiviso. Varrese, uscito dalla Casa, ha scoperto la relazione e ha affrontato Monia fuori dagli studi Mediaset. Ha ironicamente applaudito Monia, provocando la reazione violenta di Rossetti, che ha colpito l’auto di Varrese e lo ha sfidato a uscire.





Come visto nel video, anche altri concorrenti sono dovuti intervenire per evitare un’escalation di violenza. Chiaramente il filmato ha scatenato critiche verso Josh, specialmente da Gabriele Parpiglia, che poi è stato insultato da Rossetti durante una trasmissione radiofonica, portando Parpiglia a sporgere querela. Eccoci quindi arrivare alle parole di Monia, che ha condiviso la sua versione degli eventi su Instagram, confermando le provocazioni di Varrese ma distanziandosi dal comportamento di Rossetti: “Ciao a tutti”.

E ancora Monia: “Ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto. Per mera esposizione dei fatti: lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un’ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla”.

Conclude La Ferrera: “All’uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno. Riguardo all’episodio avvenuto ieri durante il programma Turchesando, mi dissocio con dispiacere dalle frasi e dai toni estremamente gravi rivolti a Parpiglia. Tengo però a precisare che non sono persona coinvolta nei fatti. Vi prego quindi di rispettare questa situazione estremamente delicata per me e la mia famiglia”.

Leggi anche: "Avete sentito cosa ha detto?". Grande Fratello, due giorni dopo la finale Varrese entra a bomba