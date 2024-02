Pamela Prati e il flirt segreto con Adriano Celentano. La soubrette, che in tanti ricordano protagonista al Bagaglino ma anche del caso Mark Caltagirone, qualche tempo fa ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti su una sua storia d’amore col popolare cantante e attore. L’intervista è stata recentemente rispolverata da Dagospia nella rubrica Dago-Archeo e contiene dichiarazioni davvero esplosive.

Chissà se Adriano Celentano avrà voglia di rispondere adesso, fatto sta che Pamela Prati ha prima rivelato: “A Roma avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent’anni, ero ugualmente abbastanza innocente… Ci amammo per due meravigliose notti…”. Poi arriva la bomba.

Pamela Prati incinta di Adriano Celentano: cosa le disse il cantante

“E ora attendevo un figlio da lui – arriva la rivelazione di Pamela Prati – Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato: ‘Ho già i miei figli,’ disse ‘potevi stare più attenta’. Quel bambino lo avrei voluto. Ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò: ‘Hai commesso un orribile peccato’ disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma. Fu gentile e m’invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un altro insulto”.

In seguto Pamela Prati e Adriano Celentano hanno anche collaborato dal punto di vista professionale. Entrambi posarono per la realizzazione della copertina dell’album “Un po’ artista e un po’ no” pubblicato nel 1980. Tuttavia il ricordo di quella breve ma intensa storia d’amore è ancora vivo nella showgirl.

Pamela non ha più avuto figli e in un’intervista al Corriere della Sera qualche tempo fa ha dichiarato: “Mi spiace non aver avuto figli, ma sono una zia molto presente. Tra nipoti e pronipoti ne ho una trentina. Li ho seguiti e li seguo tutti”. Adriano Celentano, invece, ha avuto tre figli da Claudia Mori: Rosita, Rosalinda e Giacomo.

