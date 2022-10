Bomba fuori dal GF Vip 7 e riguarda Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone. La showgirl, dopo averne parlato ufficialmente per la prima e ultima volta nella puntata in diretta con Alfonso Signorini, si augurava che questo difficilissimo capitolo della sua vita privata potesse chiudersi in maniera definitiva. Invece, lei ancora non lo sa, all’esterno della casa più spiata d’Italia, si sta per concretizzare un momento importantissimo. E no, la vicenda legata al fantomatico fidanzato non sembra destinata a finire qui.

Al GF Vip 7 Pamela Prati si era espressa sul caso Mark Caltagirone in questo modo: “Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso – ha detto parlando anche dei colleghi – Sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione. Ma Pamela Perricciolo ha scritto un post, spiegando il perché la sua ex cliente non ha preso soldi durante il periodo del caso ‘Pratiful’.

GF Vip 7, Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: parla Eliana Michelazzo

A dare la notizia bomba fuori dal GF Vip 7, inerente Pamela Prati e lo spinoso caso Mark Caltagirone, è stato l’informatissimo sito Dagospia e in particolare il giornalista Giuseppe Candela. Sta probabilmente per esplodere una nuova bomba e la gieffina è ancora all’oscuro di questa novità. Non è da escludere che soprattutto nella puntata di lunedì 17 ottobre Signorini possa nuovamente intervenire sull’argomento per chiedere una replica alla donna. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta per succedere.

A dire tutto sul caso Caltagirone sarà l’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, che sarà ospitata da Silvia Toffanin nel programma Verissimo. Questo l’annuncio di Candela: “Candela flash! Pratiful atto secondo. Dopo la sceneggiata di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, avvistata a Cologno Monzese Eliana Michelazzo. L’ex manager sarà ospite domenica a Verissimo di Silvia Toffanin. L’ultimo incontro si trasformò in uno show”. Non resta che aspettare le dichiarazioni ufficiali della Michelazzo.

E ci sono anche altre brutte notizie per Pamela Prati, che sarebbe stata raggiunta da un avviso giudiziario. A dare la notizia è una nota dello studio legala Legalteams, società tra avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale con sedi a Milano e Roma, che fa sapere “di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali.