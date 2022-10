GF Vip 7, nuovi guai per Pamela Prati: a quanto si apprende la showgirl è stata raggiunta da un avviso giudiziario dentro la casa. Un nuovo colpo duro dopo un confronto, quello di lunedì, durante il quale sono venuti a galla retroscena terribili dopo il caso Mark Caltagirone e la presunta truffa amorosa della quale la Prati sarebbe stata vittima e dalla quale erano scaturiti fiumi di polemiche. “Io mi volevo togliere la vita. – ha raccontato Pamela Prati parlando di Mark Caltagirone – È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina”.



“Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato. Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo”.

GF Vip 7, Pamela Prati raggiunta da un avviso giudiziario: è un pignoramento



Sulla sua versione pochi sono d’accordo. Intanto, come detto, Pamela Prati è stata raggiunta da un avviso giudiziario. A dare la notizia è una nota dello studio legala Legalteams, società tra avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale con sedi a Milano e Roma, che fa sapere “di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali. Spese dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana”.



E ancora: “L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip. Dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile. Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista”.



Quindi conclude il comunicato: “Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”. Insomma, per Pamela Prati si mette davvero male. E ora?

