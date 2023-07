Ha dell’assurdo la notizia circolata in queste ultime ore su Pamela Prati e il nuovo fidanzato Simone Ferrante. Vi abbiamo parlato in un precedente articolo della relazione confermata anche dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche una foto del bacio. Si è scoperta l’identità di lui, che è un modello, e quindi il mistero è stato risolto. Ma a quanto pare potrebbero aver mentito a tutti, stando all’ultima segnalazione arrivata.

Pamela Prati e il nuovo fidanzato Simone Ferrante non starebbero dicendo tutta la verità, secondo quanto ha appreso Deianira Marzano da una sua follower. Ha ricevuto infatti un messaggio clamoroso, che coinvolge gli aspetti più intimi del giovane 19enne. Questa persona che ha informato l’esperta di gossip fa lo stesso lavoro del partner della showgirl e quindi sa tutto di lui. Vediamo cosa ha riferito e chissà se l’ex gieffina replicherà.

Pamela Prati e il nuovo fidanzato Simone Ferrante: segnalazione choc

Ci sarebbero dunque fortissimi dubbi sulla veridicità del rapporto tra Pamela Prati e il nuovo fidanzato. Infatti, Simone Ferrante avrebbe anche un orientamento sessuale diverso, che non combacerebbe quindi con l’ex showgirl del Bagaglino. E Deianira ha ammesso di aver avuto segnalazioni molto simili da più fronti, quindi potremmo essere davanti ad una storia non veritiera. Ma andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato da questa utente.

Ecco cosa è stato detto su Pamela e Simone: “Ciao Deia, come vedi sono una modella. Ti posso assicurare che questa storia è fake al 100%, visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso. Anzi, fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”. E poi la Marzano ha aggiunto: “Pare che il nuovo fidanzatino della Prati stia giocando, visto che di messaggi come questi me ne sono arrivati almeno venti dall’ambiente”.

Non ci sono reazioni ufficiali da Pamela Prati né tantomeno dal giovane Simone, i quali preferiscono al momento tacere. Ma inevitabilmente usciranno allo scoperto prima o poi per rispondere a queste voci, messe in giro sul loro conto.