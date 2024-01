Super notizia proveniente dalla Rai, pronta per un grande ritorno di uno dei personaggi più amati dagli italiani. Si tratta di uno straordinario showman, pronto a rubarsi la scena dopo tantissimo tempo. Sparito dalla televisione da qualche anno, starebbe per riconquistare nuovamente il piccolo schermo. E proprio dagli ambienti di viale Mazzini sono arrivate le prime conferme.

La Rai avrebbe ormai intenzione di puntare fortemente su questo grande ritorno, nella speranza non solo di celebrare a dovere una ricorrenza speciale, ma anche ottenere vantaggi dal punto di vista degli ascolti televisivi. Andiamo a scoprire insieme cosa dobbiamo aspettarci prossimamente e chi starebbe per sorprendere milioni di italiani.

Rai, previsto un grande ritorno: “Dialogo in corso con lui”

La Rai festeggia 70 anni e quindi sta cercando di omaggiare a dovere questo anniversario. Il grande ritorno di un cantante che ha fatto la storia dell’Italia permetterebbe di conquistare un seguito importantissimo. Ci aveva provato circa cinque anni su Canale 5, ma le sue aspettative non furono rispettate. E ora nella televisione pubblica tenta il colpo grosso.

Stiamo parlando di Adriano Celentano, infatti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Roberto Sergio, ad della Rai, è stato riferito: “Celentano. Il dialogo è in corso per i 70 anni Rai“. Tornerebbe qui a distanza di 19 anni dal suo show Rockpolitik, che riuscì a far piazzare davanti alla tv più di 11,2 milioni di telespettatori, totalizzando uno share del 46,5%.

Quindi, Adriano Celentano a 86 anni vorrebbe rimettersi in gioco per stupire ancora una volta il pubblico. Per i dettagli bisognerà comunque aspettare ancora, quando ci sarà la tanto attesa ufficialità.