Claudia Gerini, la notizia è una vera ‘bomba. L’attrice italiana sembra aver nuovamente spalancato il proprio cuore a un nuovo amore. Tutto sarebbe successo senza un preavviso, anzi, Claudia solo poco tempo fa aveva ammesso di essere una donna single. Una decisione ponderata in seguito alla rottura con Simon Clementi, avvenuta nel 2021. Eppure oggi tutto sembra essere cambiato: la Gerini sarebbe stata ‘pizzicata’ in atteggiamenti affettuosi durante una piacevole passeggiata a Napoli in compagnia di un uomo, nello specifico di un imprenditore, già noto per essere stato l’ex marito di un’altra super vip del mondo dello spettacolo e della televisione.

Claudia Gerini insieme a Riccardo Sangiuliano. Ebbene si, avete capito proprio bene: sembra che l’attrice italiana sia stata letteralmente pizzicata per le strade di Napoli in compagnia dell’ex marito di Nathaly Caldonazzo. Prima insieme a Roma, a cena al ristorante poi partenza con meta Napoli, città che vede l’attrice impegnata nelle riprese di “Le indagini di Sara” per Netflix.

Leggi anche: “Bomba, c’è lei sotto quel velo”. La vip così in mezzo alla strada: il balletto a luci rosse diventa virale. Passanti a bocca aperta





Claudia Gerini insieme a Riccardo Sangiuliano: la coppia paparazzata a Napoli in atteggiamenti affettuosi

A paparazzare la coppia sono stati gli attenti fotografi di Chi, che di certo non potevano lasciarsi sfuggire l’occasione d’oro. Il nome di Riccardo è noto al mondo dello spettacolo proprio perché l’uomo è stato il marito di Nathaly Caldonazzo. La relazione tra la showgirl e l’imprenditore ha dato alla luce un frutto meraviglioso: la figlia Mia, che oggi ha 22 anni. Indimenticabile per il pubblico italiano l’incontro tra madre e figlia avvenuto davanti alle telecamere del GF Vip 7.

Oltre ad aver avuto la relazione con l’imprenditore Sangiuliano, Nathaly Caldonazzo è stata legata a Massimo Troisi e ad Andrea Ippoliti. E a proposito della sorpresa della figlia Mia avvenuta nel corso dell’edizione del GF Vip, la 22enne aveva detto alla madre con tono rassicurante: “La persona che tu sai ti aspetta fuori, io nel frattempo ho anche riallacciato i rapporti con papà”.

Per quanto riguarda Claudia Gerini e la situazione sentimentale, non troppo tempo l’attrice aveva ammesso: “Ho dei corteggiatori ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore”. Ma la situazione oggi sembra essere cambiata: Riccardo da alcune settimane sembra aver fatto battere il cuore di Claudia, già mamma di Rosa Enginoli, 19enne nata dalle nozze con Alessandro Enginoli, e di Linda Zampaglione, 13 anni, avuta dal suo ex Federico Zampaglione.