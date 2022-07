Claudia Gerini, la foto in bikini dalla vacanza. Un’attrice ma non solo, Claudia Gerini non ha ancora messo un punto alla sua crescita professionale, cimentandosi in Tapirulàn, sua opera prima, anche nel ruolo di protagonista, coproduttrice e collaboratrice alla sceneggiatura insieme a Fabio Morici e Antonio Baiocco. Dopo tanti impegni, anche Claudia decide di prendersi alcuni giorni di meritato riposo lontano dall’Italia.

Claudia Gerini in bikini, prova costume superata. Stacca la spina dai tanti impegni lavorativi di questo anno, e per farlo l’attrice ha scelto Ibiza e in particolare l’isola di Espalmador. E quale occasione migliore per dialogare con i fan? Meglio se a corredo della didascalia, c’è anche qualche foto in bikini pronta a mostrare la perfetta forma fisica di Claudia.





Claudia Gerini in bikini, prova costume superata: “Finalmente una donna vera!”

Curve più morbide rispetto a qualche anno fa, ma la bellezza di Claudia Gerini resta insindacabile così come la sua spiccata ironia: “Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…”, e ancora: “Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede…Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. (Claudia Gerini senza trucco e al naturale. FOTO).

Non solo bella, si diceva, ma anche simpatica. Claudia Gerini ha scrito un messaggio dai toni scherzosi e a 51 anni il suo fisico rest tonico e pronto a mostrarsi in tutta la sua genuinità. Cascata di cuori per l’attrice romana, che riesce a ottenere la conferma dei fan di essere apprezzata per le sue svariate doti, oltre che per la sua simpatia. La risposta dei fan si fa sentire.

Italian actress Claudia Gerini poses during the photocall for ”A casa tutti bene” in Rome, Italy, 02 February 2018. The movie opens in Italian theaters on 14 February. ANSA/ ETTORE FERRARI

A corredo delle foto in bikini di Claudia Gerini, alcuni utenti scrivono: “Sei fantastica così come sei. Sei vera!”, scrive un utente. “Finalmente una donna vera e bellissima!!!! Altro che filtri , palestre ecc”, fa eco un altro commentatore. “A Claudia e quanto sei bona! Detto da una donna vale pure doppio daje”.

