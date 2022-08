C’è finalmente chiarezza sull’attrice Claudia Cardinale, dopo che in questi giorni erano circolate indiscrezioni secondo le quali era stato disposto il suo ricovero senza il suo consenso. Lei non si vede pubblicamente da alcuni mesi e questo aveva alimentato ancora di più le voci. Ma adesso è stata la stessa donna a rompere il silenzio e ad informare il pubblico sulla sua situazione. Parole molto importanti, che sperano di mettere una pietra sopra a quanto successo nel recentissimo passato.

A proposito di Claudia Cardinale e del suo presunto ricovero, il sito Dagospia aveva scritto: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese. La fonte dell’indiscrezione sarebbe una sua amica romana”. La donna ha la sua dimora fissa ormai da molti anni a questa parte in Francia. E ora lei stessa ha messo un punto sulla questione.





Claudia Cardinale smentisce il ricovero contro la sua volontà

Adesso Claudia Cardinale, stanca probabilmente delle tante notizie emerse sulla sua persona, ha voluto dire la sua sulla notizia riguardante il ricovero contro il suo volere. A contattarla è stata l’agenzia di stampa giornalistica Ansa, che le ha chiesto delucidazioni in merito ad un suo trasferimento all’interno di una casa di riposo. La grande attrice ha ammesso di essere in Francia e di avere al suo fianco i figli. E ha comunicato pure quali siano le sue attuali condizioni di salute.

All’Ansa Claudia Cardinale ha raccontato: “Sono in piena salute, mi trovo in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei miei figli. Auguro a tutti una felice estate a tutti”. E il sito Today ha rievocato invece la sua ultima dichiarazione pubblica, quando a maggio decise di andare in Tunisia: “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia. Conservo in me molte cose di questo posto, i suoi paesaggi, la sua gente, il suo senso di ospitalità, la sua apertura”.

Claudia Cardinale, che ha 84 anni, è ritenuta una delle più importanti attrici della storia del cinema. La sua sfavillante carriera professionale ha avuto una durata superiore ai 60 anni ed è stata protagonista in diversi generi, dalla commedia all’italiana passando per gli spaghetti western. Fortunatamente il suo stato di salute è da considerarsi buono, stando alle sue parole, e l’allarme è subito rientro dopo giorni di grande apprensione.

