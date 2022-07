“Tornato in ospedale”. Fedez, succede 4 mesi dopo l’intervento per il tumore. E spiega come sta

Fedez, nuova visita in ospedale. Sono stati mesi particolarmente difficili per il noto cantante che ha affrontato la notizia di avere un tumore al pancreas e poi la conseguente operazione. Sei ore la durata del delicato intervento al pancreas poi le dimissioni del rapper dall’Ospedale San Raffaele di Milano nella tarda mattinata di giovedì 31 marzo 2022. E da lì sono seguiti mesi di apprensione, ma anche di confidenze.

Fedez ha infatti rivelato, a diversi mesi dall’intervento, come ha scoperto di avere un tumore. Su Novella2000 leggiamo: “Federico ha anche raccontato di aver scoperto di avere il tumore grazie a una lite avvenuta con Chiara Ferragni! A causa di un battibecco con sua moglie infatti il cantante si è presentato a una visita di controllo con due ore di ritardo. A quel punto Federico è stato visitato da un dottore differente da quello che lo avrebbe dovuto seguire in origine, che l’ha convinto a sottoporsi ad altri esami”.





Fedez di nuovo in ospedale: cosa è successo

L’intervento di rimozione del tumore è perfettamente riuscito. Tanto che Fedez non ha rinunciato neppure al concerto di beneficenza a Milano salendo sul palco ed esibendosi per un’ora. Adesso il cantante era pronto per andare in vacanza con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, ma prima ha dovuto effettuare una visita di controllo.

È stato lo stesso Fedez ad annunciare l’esito della visita sul suo profilo Instagram: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”. Insomma, tutto a posto, Fedez sta benone e può così partire per le vacanze con la sua famiglia.

Per Chiara Ferragni e Fedez è in arrivo inoltre un’altra grande novità. Tutta la famiglia sta infatti per trasferirsi nella nuova casa. I Ferragnez hanno recentemente visitato il palazzo in costruzione che ospiterà il loro attico. Hanno così mostrato sui social gli spazi che ospiteranno le stanze. L’abitazione è ancora in fase di costruzione, dunque non si vede granché. Ma c’è da scommettere che sarà una dimora fantastica. Fedez e Chiara ci andranno a vivere nella seconda metà del 2023.

