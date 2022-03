Fedez rompe il silenzio e dopo l’intervento di martedì 22 marzo all’Ospedale San Raffaele di Milano parla della malattia che lo ha colpito. Una diagnosi arrivata come un pugno allo stomaco, aveva annunciato la scorsa settimana in un video su Instagram, dove aveva raccontato ai fan il difficile momento che stava vivendo.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se il mio racconto darà conforto anche solo ad una persona che non ha la fortuna di avere tanti affetti, allora questa parentesi avrà la sua utilità. Adesso non trovo un senso a tutto questo”, aveva detto rapper commosso nelle sue storie di Instagram.





Fedez parla per la prima volta della sua malattia

Poi un altro post, in cui annunciava: “Domani è una giornata importante”. E infatti appena 24 ore dopo era già circolata la voce di un intervento all’addome all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo aver parlato per la prima volta della malattia, su Fedez era circolata la voce sulla possibile patologia, la demielinizzazione, di cui il rapper aveva già parlato durante un’intervista alla trasmissione “La Confessione” condotta da Peter Gomez.

Ne Il Messaggero era arrivata la smentita: “non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione. Che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla. Tuttavia all’indomani dell’annuncio della malattia da parte del rapper, il 18 marzo, sul sito del San Raffaele di Milano è stato pubblicato un articolo. Articolo con il quale l’ospedale ha sottolineato il fatto di essere un centro di riferimento mondiale nello studio della malattia autoimmune”.

Nella tarda mattinata di giovedì 24 marzo è stato proprio Fedez a rivelare la sua malattia. Anche questa volta si è affidato ai social, dove in pochissimo tempo sono arrivati gli auguri di migliaia di colleghi, amici e fan: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

E ancora: “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

“Ecco dove lo hanno operato”. Fedez e la malattia, indiscrezioni sull’intervento chirurgico