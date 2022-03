Un annuncio arrivato la scorsa settimana come un fulmine ciel sereno. “Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. – aveva detto Fedez – Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose”.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se il mio racconto darà conforto anche solo ad una persona che non ha la fortuna di avere tanti affetti, allora questa parentesi avrà la sua utilità. Adesso non trovo un senso a tutto questo”, aveva detto rapper commosso nelle sue storie di Instagram.





Fedez malattia, dopo l’intervento: “La demielinizzazione non c’entra”

Mercoledì 23 marzo la notizia dell’intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele di Milano (La Repubblica ha parlato di un intervento all’addome) e la conferma social di Chiara Ferragni: “Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno di anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale. Sarà presto a casa”.

Nessun dettaglio sulla malattia o sull’intervento a cui è stato sottoposto Fedez. Dopo l’annuncio era circolata la voce sulla possibile patologia, la demielinizzazione, di cui il rapper aveva già parlato durante un’intervista alla trasmissione “La Confessione” condotta da Peter Gomez.

Oggi è il Messaggero a spiegare che l’intervento “non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione. Che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla. Tuttavia all’indomani dell’annuncio della malattia da parte del rapper, il 18 marzo, sul sito del San Raffaele di Milano è stato pubblicato un articolo. Articolo con il quale l’ospedale ha sottolineato il fatto di essere un centro di riferimento mondiale nello studio della malattia autoimmune”.

“Lo hanno operato”. Fedez e la malattia, è giallo: “Intervento al San Raffaele”