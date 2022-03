Fedez, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del rapper. Un annuncio con occhi lucidi è bastato per mobilitare il popolo del web ma anche amici e colleghi di sempre. Le parole di Fedez sono giunte come un fulmine a ciel sereno e sono ancora in molti a restare in apprensione per lui. Da quanto si è appreso sulle pagine del quotidiano Libero, pare che il rapper si sia sottoposto a un intervento presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Negli ultimi giorni Fedez è tornato a parlare sui social riguardo alle sue condizioni di salute. Sempre molto discreto, il cantante ha continuato a non sbilanciarsi troppo pur volendo condividere con tutti la situazione attuale. Solo pochi giorni fa, attraverso una Storia su Instagram, il rapper aveva annunciato: “Domani per me sarà una giornata importante“.





Poche parole seppur significative da parte del cantante per ringraziare tutte le persone che giornalmente dimostrano affetto e vicinanza, in primis sua moglie Chiara: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Nessun riferimento neanche alla malattia: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”, ha annunciato Fedez lo scorso giovedì con gli occhi pieni di lacrime.

Il rapper ha poi aggiunto nel suo ultimo messaggio di ringraziamenti: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Parole condivise anche da Chiara Ferragni e che non potevano che andare incontro al sostegno di tutti.