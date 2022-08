Brutte notizie sulla grande attrice Claudia Cardinale. Secondo quanto starebbe emergendo in queste ore, sarebbe stato disposto un suo ricovero contro il parere della stessa donna. Voci davvero inaspettate, che stanno scuotendo tutti. Non siamo in presenza di un annuncio ufficiale, ma la fonte che ha fornito la notizia sarebbe più che attendibile, così come il sito che per primo ha voluto condividere con i suoi lettori questa news, che nessuno si aspettava di dover leggere.

Una situazione inaspettata riguardante Claudia Cardinale. Infatti, questa novità riguardante il ricovero della donna è giunta come un fulmine a ciel sereno. Intanto, a proposito di attrici famose, Mandy Moore, conosciuta tra gli altri per il Dottor Dolittle 2 con Eddie Murphy, ha rivelato che dovrà partorire senza antidolorifici a causa di una rara malattia autoimmune del sangue chiamata porpora trombocitopenica immunitaria (ITP). Parole che hanno messo in allarme in fan della star di ‘This is us’. “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale”.





Claudia Cardinale, la voce: “Per lei ricovero contro la sua volontà”

In attesa di notizie ufficiali, il sito Dagospia ha appreso che nei confronti di Claudia Cardinale sarebbe stato disposto un ricovero senza che lei avesse accettato questa decisione. L’ultima volta che si è vista pubblicamente è stato nel maggio scorso, quando era andata nella capitale della Tunisia per godersi il grande omaggio della capitale della nazione africana, proprio perché l’attrice ha origini tunisine. E ora una sua amica al portale di Roberto D’Agostino avrebbe informato di questa situazione.

Dagospia ha dunque scritto a proposito dell’attrice Claudia Cardinale: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese. La fonte dell’indiscrezione sarebbe una sua amica romana”. La donna ha la sua dimora fissa ormai da molti anni a questa parte in Francia, ma ora ci sarebbe stato questo cambiamento repentino nella sua vita, che ha sconvolto tutti.

Claudia Cardinale, che ha 84 anni, è ritenuta una delle più importanti attrici della storia del cinema. La sua sfavillante carriera professionale ha avuto una durata superiore ai 60 anni ed è stata protagonista in diversi generi, dalla commedia all’italiana passando per gli spaghetti western. Ha avuto nella sua vita una popolarità, che hanno avuto solamente altre due grandi colleghe: Gina Lollobrigida e Sophia Loren.

