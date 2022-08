Ormai è risaputo che Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno terminato la loro relazione amorosa, che era stata costruita all’interno di Uomini e Donne. Nonostante fossero sempre sembrati molto legati, qualcosa si è rotto e hanno deciso di separare le loro strade. Ora è notizia di qualche ora fa della possibilità che lei possa avere un nuovo fidanzato a stretto giro di posta. Alcuni indizi e una frase di lei sibillina hanno acceso il gossip, che chissà se sarà alimentato ancora anche nelle prossime settimane.

Dunque, Chiara Rabbi potrebbe anche avere ben presto un nuovo fidanzato. Lui è uno molto famoso e che è già stato legato ad una vip in particolare. Giorni fa invece l’ex Davide Donadei ha pianto in un video: “La storia fatta era semplicemente per vivere con voi un momento no. Ci sta che ognuno di noi abbia un momento no, soprattutto quando si è da soli e niente, non devo dare giustificazioni… Tanto le critiche arriveranno in qualsiasi caso, o rido e mi diverto in discoteca, oppure sono a letto da solo”. (Leggi anche “Cosa mi ha fatto la sua famiglia”. UeD: Chiara Rabbi, il retroscena dopo l’addio a Davide Donadei)





Chiara Rabbi, il nuovo fidanzato è Nicolò Zaniolo? Gli indizi

Clamorosa l’indiscrezione rilanciata dal sito Fanpage, che ha posto l’attenzione su alcuni dettagli riguardanti Chiara Rabbi e quello che potrebbe diventare il suo nuovo fidanzato. Innanzitutto ci sono stati dei like scambiati con il vip, infatti è possibile notare un mi piace del giovane ad una foto dell’ex corteggiatrice di UeD mentre si trovava a cena. A quanto pare anche lei avrebbe messo un mi piace, come riferito dall’influencer Deianira Marzano, ma successivamente ha deciso di eliminarlo.

Stiamo parlando del calciatore in forza alla Roma, Niccolò Zaniolo, che ha avuto una love story in passato con Chiara Nasti. Adesso avrebbe messo nel mirino la bellissima Chiara Rabbi e chissà se non possa nascere veramente qualcosa. Oltre ai like ricambiati, un utente ha commentato: “Dai che Zaniolo è ad un passo da te! Come ti cambia la vita? Altro che ristorante alla cassa”. E immediata è arrivata la replica della giovane, che in un certo senso non ha rispedito al mittente questa indiscrezione.

Chiara Rabbi ha replicato così al follower: “A me o a lui?” con delle emoticon sorridenti. L’utente ha aggiunto: “A entrambi” e l’ex UeD ha cliccato mi piace. Dunque, la smentita categorica non c’è stata anche se non è arrivata nemmeno una conferma di questo presunto flirt in corso. Vedremo se nei prossimi giorni le voci continueranno ad essere sempre più insistenti.

“Con quella di Amici”. UeD, Davide Donadei e Chiara Rabbi: finiti i dubbi sulle ragioni della rottura