Chiara Ferragni, basta una foto in bikini per generare la polemica. Per l’influencer non è ancora tempo di prendere una pausa. Di recente la moglie di Fedez ha raggiunto Siviglia per un evento decisamente importante ed esclusivo per la prima di Dior Cruise night. Quale migliore occasione per omaggiare i fan con foto da togliere il fiato? In bikini, poi, Chiara Ferragni ‘gioca’ facile.

Chiara Ferragni, una pioggia di commenti dopo la foto in bikini che ha spopolato tra i fan. Presto fatto, Chiara Ferragni vola da Milano a Siviglia per il grande evento Dior, ma non è la sola Vip ad animare la serata. Oltre la moglie di Fedez, anche Michela Murgia e Jovanotti con la famiglia al completo.





Chiara Ferragni, la foto in bikini è polemica

Quale migliore occasione per Chiara Ferragni se non quella di mostrarsi in perfetta forma e in abiti del tutto originali. Un esempio? Il look curato nel dettaglio squisitamente total black per la sfilata in Plaza de España, che mette in risalto forme e stile di una delle più acclamate influencer italiane di sempre. (Chiara Ferragni, il meraviglioso gesto di Fedez).

Chiara Ferragni vola a Siviglia per lavoro, ma con le temperature alte, sempre meglio portare in valigia anche un costume. Il risultato è presto dato sotto gli occhi di tutti. In bikini nero, Chiara Ferragni mostra un fisico mozzafiato. Lo scatto è andato incontro a una valanda di commenti dei fan nel giro di poche ore.

Chiara Ferragni non poteva che indossare il bikini nero della collezione che porta il suo nome. La particolarità del due pezzi sono i laccini dello slip in metallo. Tanti i commenti di approvazione da parte dei fan ma anche delle sorelle e della madre. Ma è bastata una frase per scatenare la polemica.

“Ma questo body in che senso?” e poi ancora “Tu non te lo meriti non fai palestra e mangi carboidrati (letto con la voce della tizia nel Diavolo veste Prada quando Andrea va a Parigi)”. Insomma, Chiara Ferragni per molti rappresenta un modello di femminilità e bellezza, ma come spesso accade, la notorietà va anche incontro a pareri che possono essere fraintesi.

Di base la frase dell’utente non voleva offendere nessuno, ma solo citare una frase del film “Il diavolo veste Prada”. Non tutti hanno compreso l’ironia: “La fa eccome la palestra, e si vede benissimo. E mangia poco. Non raccontiamoci balle. Per essere così dopo due gravidanze fa un sacco di sacrifici. I miracoli non esistono” e ancora “Ma seriamente una battuta presa da “Il diavolo veste Prada” ha generato tutto sto delirio di commenti?”.

