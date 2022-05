Momento davvero commovente per i fan di Chiara Ferragni e Fedez. Una scelta quella del rapper milanese che ha fatto sciogliere veramente tutti. Bellissime le foto pubblicate dall’uomo, che dopo momenti difficili e dolorosi sta cercando piano piano di ritornare alla normalità e di godersi pienamente ogni piccolo aspetto della sua vita. Ovviamente il suo amore nei confronti dell’imprenditrice digitale è totale e lo ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato ancora bisogno, nelle ultime ore.

Intanto, Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto una sorpresa di compleanno a Donatella Versace. Si vede benissimo nei video condivisi dalla stessa Donatella Versace su Instagram: in hotel la stilista apre la porta la porta e trova i collaboratori più stretti ad attenderla insieme alla fashion blogger 34enne e al rapper 32enne. Incredula, Donatella Versace si dirige al centro della stanza dove non si può non notare una torta gigante, a più piani e arricchita con il logo della Medusa, ovvero quello della casa di moda.





Chiara Ferragni e Fedez, la dedica di lui in un giorno speciale

Il 6 maggio non potrà mai essere una data qualsiasi per Chiara Ferragni e Fedez e l’artista lombardo ha confermato ancora una volta che questo evento gli rimarrà per sempre nel suo cuore. Ovviamente anche lei non è certamente rimasta impassibile di fronte a quel gesto meraviglioso del marito, che ha fatto entusiasmare migliaia e migliaia di follower. Da quel momento in poi la loro vita è stata caratterizzata da periodi straordinari, come la nascita dei figlio Leone e Vittoria, ma anche di altri più negativi.

Chiara Ferragni e Fedez sono dunque felicemente sposati e hanno anche costruito una famiglia bellissima. E tutto è iniziato in maniera ancora più seria cinque anni fa, quando lui le ha fatto la proposta di nozze. E il cantante ha postato le foto dell’epoca, scrivendo: “5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà più farci paura. Ti amo”. Immediata la risposta della bellissima imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni ha scritto a Fedez: “Per sempre sarà”. Tra coloro che hanno reagito positivamente a questo post dell’artista, sono spiccati anche personaggi famosi del calibro di Antonella Clerici, Melissa Satta e Mara Venier, che hanno messo mi piace e commentato con bellissimi cuori. Un momento indimenticabile non solo per i Ferragnez, ma per tutto l’esercito dei loro fan.

“Sorpresa!”. Chiara Ferragni e Fedez festeggiano Donatella Versace