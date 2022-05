Il nome di Donatella Versace è su tutti i siti e magazine di moda in questi giorni e non solo per il compleanno. La stilista ha sfilato sul tappeto rosso del Met Gala con un abito semitrasparente blu e oro, visto il tema “Gilded Glamour” della serata. E si gode il successo al Met Gala, circondata dai messaggi d’auguri di colleghi e modelle.

Il caso ha voluto che il 2 maggio, poco prima di sfilare sul red carpet del Met a New York, sia stato anche il compleanno di Donatella Versace: ha compiuto 67 anni la sorella del compianto Gianni e icona di stile ed è rimasta letteralmente a bocca aperta quando ha scoperto la sorpresa.





Compleanno Donatella Versace: la sorpresa dei Ferragnez

Sorpresa organizzata da Chiara Ferragni e il marito Fedez, che sono riusciti a lasciare senza parole la stilista. Si vede benissimo nei video condivisi dalla stessa Donatella Versace su Instagram: in hotel apre la porta la porta e trova i collaboratori più stretti ad attenderla insieme alla fashion blogger 34enne e al rapper 32enne.

Incredula, Donatella Versace si dirige al centro della stanza dove non si può non notare una torta gigante, a più piani e arricchita con il logo della Medusa, quello che contraddistingue da sempre la casa di moda Versace. “Sorpresa!”, gridano tutti e applaudono. “Che meraviglia!”, esclama la stilista, che corre ad abbracciare i Ferragnez.

Dopo la foto di rito, il brindisi con lo champagne, ma anche se è un giorno di festa il lavoro chiama e il compleanno di Donatella Versace passa in secondo piano: la stilista deve curare gli ultimi particolari del look di Fedez e Chiara Ferragni. Poi, dopo la cerimonia, la festa vera e propria nell’esclusiva sala all’ultimo piano dello The Standard High Line.

