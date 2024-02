Chiara Ferragni e Fedez, come è andato l’ultimo incontro. Dopo la fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti è scoppiata un’altra coppia famosa. Le voci di una crisi hanno trovato conferme e oggi più che di un’indiscrezione si parla di certezza. Nelle ultime ore Marco Travaglio è tornato sulla frase pronunciata al “Muschio Selvaggio” e cioè che Fedez ce l’ha con Selvaggia Lucarelli perché ha “trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi“.

Il rapper non ha difeso in alcun modo la moglie e questo avrebbe fatto infuriare Chiara. Tra l’altro i due sarebbero in crisi già da tempo e gli ultimi eventi avrebbero solo accelerato il processo di rottura. Da qualche settimana l’influencer e il cantante sono separati. Ora Dagospia rivela cosa è successo l’ultima volta che i genitori di Leone e Vittoria si sono incontrati.

Chiara e Fedez, come è andato l’ultimo incontro

Secondo quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino “Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano. Per fare pace? Macche’: i loro avvocati si sono scambiati delle lettere dal tono accesissimo“. Insomma i fan che vorrebbero la reunion possono mettersi l’anima in pace, non c’è nessun segnale di riavvicinamento tra i due.

“L’influencer e il rapper – aggiunge Dagospia – si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato che Fedez leggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al “Corriere” per andare su tutte le furie – il cantante ora sta cercando una nuova casa a Milano”. Ma cosa ha detto Chiara al Corsera?

Tra le altre cose Chiara Ferragni su Fedez dice: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. E ancora: “La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni. Ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

