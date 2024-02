Chiara Ferragni l’ha incontrata: brutte notizie per Fedez. Nell’era dei social e di internet corre tutto molto più veloce del normale. Ma stavolta persino per noi le cose si fanno davvero troppo, troppo rapide. Neanche a metabolizzare la notizia della separazione che neanche 24 ore dopo già si parla addirittura di divorzio. Proprio così, o almeno è quello che scrive Leggo: “L’imprenditrice avrebbe già incontrato un avvocato divorzista”.

>> “Lo ha fatto dopo la separazione “. Ferragnez, il retroscena su Fedez svelato in televisione

Ma andiamo con ordine, tutto capito dopo la super soffiata di Dagospia secondo la quale Federico sarebbe andato via dall’attico di CityLife in cui viveva con moglie e figli domenica dopo una lite epica. Chiara Ferragni non sembra averla troppo bene e da quello che riportano alcuni quotidiani, sarebbe stata avvistata nello studio di un “noto avvocato divorzista di Milano”. Da quello che riporta Affari Italiani, la donna si sarebbe mossa in anticipo per discutere dell’affido dei figli: Leone e Vittoria.





Chiara Ferragni l’ha incontrata: brutte notizie per Fedez

Se questa notizia fosse confermata, cosa che per il momento non è, si tratterebbe di una svolta clamorosa: il chiaro segno che non c’è niente che si possa recuperare per Fedez e Chiara Ferragni. Sarebbe anche emerso il nome dell’avvocato, un grande professionista nel suo campo: Annamaria Bernardini de Pace.

La legale, contattata da Affari Italiani non avrebbe né confermato né smentito la cosa, limitandosi a dire che “rilasciare un commento in questa situazione sarebbe stato poco elegante”. Anche la mamma del cantante milanese Annamaria Berrinzaghi, contattata da Adnkronos, non ha detto molto, ma le sue poche parole manifestano tutta la tristezza del momento.

La donna dice: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”. E così milioni di fan in tutto il mondo.

Leggi anche: “Una persona l’ha consolata per bene”. Chiara Ferragni, lo scoop clamoroso dopo la separazione con Fedez