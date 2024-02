Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, dopo 8 anni d’amore e due figli la coppia si è detta addio. A far tracimare il vaso, a quanto sostiene Dagospia che ha fatto esplodere il gossip con il suo (ennesimo) scoop, le tensioni degli ultimi tempi derivate dal caso Balocco prima e dalle uova di pasqua poi: vicende sulle quali, al momento, sta indagando la magistratura. A dare qualche dettaglio in più su cosa sta succedendo in queste ore è il direttore di Novelle 2000 Roberto Alessi.

Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, è intervenuto sulla questione: “Si sono lasciati. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore. Ci sono due minori e stiamo parlando di una famiglia che si è tanto amata. Una crisi che li rincorre da diversi anni”, ha spiegato Roberto Alessi.





Separazione Ferragni – Fedez, lui andato a vivere poco distante

E ancora: “Sapevo che c’erano già dei problemi, poi Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano il meglio nel peggio. Pensavo si fosse superata. È arrivata anche questa cosa degli scandali e Fedez ne ha pagato anche lui un prezzo alto”. Poi riferendosi allo scandalo pandori.

“Secondo me in un momento del genere lui avrebbe dovuto dire che era di supporto per sua moglie”. Poi la rivelazione su Fedez che domenica, sempre a quanto riporta Dagospia, avrebbe lasciato la casa dove viveva con la moglie. “Lui è andato via di casa? Credo ci sia una coppia che sta affrontando un momento difficile e lui non ha retto la tensione”.

“Fatto sta che avrebbe un appoggio lì vicino casa e rimane in zona”, ha svelato Alessi. Una storia triste come, del resto, lo sono tutte le storie d’amore che finiscono. Se la crisi non rientrerà, nelle prossime settimane i Ferragnez avranno molto di cui discutere.