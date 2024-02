Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Questo è l’argomento che sta riempiendo le cronache rosa d’Italia nelle ultime ore. La notizia è stata lanciata dal Dagospia, che in passato ha smascherato il caso di Mark Caltagirone e Pamela Prati e i divorzi di Ilary Blasi e Francesco Totti e Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Insomma, un giornale che in queste occasioni ha sempre dato notizie che poi si sono rivelate vere.

Secondo quando riferito dal sito Dagospia il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”.

Addio Chiara Ferragni e Fedez, Dagospia rivela altri dettagli

“Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”, si legge ancora.

Dagospia avanza, infine, anche un’ipotesi: che l’imprenditrice, una volta “metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale”, possa scoprire che l’allontanamento dal cantante sia, in fin dei conti, per lei cosa “più benefica di quanto immagini”. Ma c’è di più, perché emergono nuovi dettagli – sempre grazie a Dagospia – che spiega qual è stata “la goccia che ha fatto traboccare il vasino” tra i due. “La goccia che ha fatto traboccare il vasino tra Fedez e Chiara Ferragni è stata l’ospitata di Marco Travaglio al podcast del rapper Muschio Selvaggio“, si legge su Dagospia.

E ancora: “L’influencer ha sbroccato perché Fedez non ha tagliato la frase ‘tu in realtà ce l’hai con la Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi’, pronunciata dal direttore del Il Fatto Quotidiano. Il rapper, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, abbozza e pronuncia un serafico ‘ok, se vuoi ti rispondo’. E la Ferragni deve avergli risposto: ‘ok, ma ora te ne vai’“.