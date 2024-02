Chiara Ferragni e Fedez, la notizia era nell’aria. Sono settimane ormai non si fa altro che parlare del rapporto tra l’influencer e il rapper, precisamente da quando sono nate le polemiche sul Pandoro-gate. Da quel momento qualcosa sembra essersi incrinato e la coppia che regna sui social si è fatta vedere sempre meno insieme. Molto spesso li vediamo da soli con i figli. oppure in situazioni distanti tra loro.

Non è la prima volta in realtà. Già lo scorso anno, dopo il Festival di Sanremo, le voci di una rottura tra i due erano piuttosto frequenti. Il rapper era stato protagonista anche quando i riflettori sarebbero dovuti essere rivolti solamente a sua moglie, che era co-conduttrice di Amadues nella prima e dell’ultima serata della kermesse canora, provocando una crepa nel loro matrimonio, come raccontato anche nel documentario.

Chiara Ferragni e Fedez, “è finita”

Tornando ad oggi, di recente hanno pubblicato alcune Stories in cui si sono fatti vedere mentre festeggiavano San Valentino con una cena romantica. Ma poco dopo ha fatto rumore l’immagine della mano di lei senza fede e anello di fidanzamento. Ora, stando a quanto riporta Dagospia, potrebbe essere successo qualcosa e Fedez avrebbe deciso di andare via di casa senza fare ritorno almeno per ora.

Nello scoop si parla della “fine dell’epopea dei Ferragnez“ ma, va ribadito, si tratta di un’indiscrezione perché né Chiara Ferragni né Fedez hanno confermato o smentito il rumor. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari”, si legge su Dagospia.

E ancora: “Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo“. Ed è proprio a questo punto che lui avrebbe preso la decisione di volare negli Stati Uniti domenica scorsa con la sua assistente. Insomma, è separazione?