Chiara Ferragni, rimosso il post. Tempi duri per la nota influencer dopo lo scandalo dei Pandori Balocco, ma è finita? Non sembra per nulla che la questione sia giunta a una tregua. Continuano dunque momenti non del tutto facili per Chiara Ferragni che ha dovuto fare fronte alla repentina fuga degli sponsor con le dovute conseguenze del caso sulla propria attività imprenditoriale. Adesso l’ennesima notizia che confermerebbe tempi ‘bui’ che stentano a spazzare via i nuvoloni.

Rimosso il post di Chiara Ferragni, cosa è successo. Tempi ancora bui per la nota imprenditrice milanese ed echi di una situazione che sembra non voler dare un attimo di sollievo. Una volta messe a tacere le voci sulla presunta crisi di coppia tra Chiara e Fedez, la luce dei riflettori si sposta nuovamente sulla vita lavorativa e pubblica.

Leggi anche: “Anche loro l’hanno scaricata”. Chiara Ferragni, pure questa non ci voleva: incubo senza fine





Rimosso il post di Chiara Ferragni, cosa è successo. Il racconto della proprietaria dell’hotel di lusso

Chiara Ferragni tiene ancora duro davanti alla reazione sortita dal caso dei Pandoro Balocco che hanno decisamente segnato la sua ‘reputazione’ agli occhi di sponsor e persino dei fan. E nelle ultime ore è giunta la conferma che il tornado non è del tutto passato. Nello specifico sembra che Chiara si sia trovata in Val d’Aosta per trascorrere una notte presso il rinomato Hotel de Mascognaz a Champoluc. E come spesso è accaduto in passato, l’influencer ha reso nota la sua ‘trasferta’.

Pubblicato dunque il post della permanenza di Chiara presso l’hotel di lusso: “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio”. Infatti è arrivata la scoperta. Secondo quanto risulta al Gambero Rosso, il post è stato rimosso perchè inondato di commenti rivolti a Chiara non del tutto piacevoli.

Il racconto della proprietaria al Gambero Rosso: “Certo, abbiamo chiesto di poter condividere. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il post”. Poi la questione è passata anche sotto gli occhi di Karim De Martino, giornalista esperto in marketing, che attraverso il profilo Linkedin ha fatto sapere: “Chiara Ferragni ha fatto un test . Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto?”.