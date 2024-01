Sempre più nero il presente di Chiara Ferragni, col futuro ancora tutto da decifrare. Altre due brutte notizie hanno colpito l’imprenditrice digitale, che deve fare i conti con decisioni negative ai suoi danni. Ad anticipare quest’altra mazzata è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, che sui social ha rotto il silenzio informando i suoi follower di questa novità su di lei.

Chiara Ferragni non ha commentato ancora queste due brutte notizie, che però ormai sarebbero confermate praticamente in via ufficiale. Sarebbe stata scaricata da altri e questo potrebbe rappresentare l’ennesimo durissimo colpo nella sua vita professionale. La sua immagine rischia di avere dei contraccolpi molto forti, dato che l’incubo sembra non avere fine.

Chiara Ferragni, altre due brutte notizie: “Scaricata pure da loro”

Chiara Ferragni, che deve già fare i conti con lo scandalo del pandoro Balocco e con l’accusa di truffa aggravata, ha ricevuto altre due brutte notizie. Un paio di aziende avrebbero deciso di abbandonarla, come rivelato da Selvaggia Lucarelli. La giornalista che scrive per Il Fatto Quotidiano ha pubblicato due Instagram stories, le quali sono state una conferma definitiva dell’accaduto.

A scaricare Chiara sarebbero stati Pantene e Perletti. Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Perletti chiede il ritiro degli stock gomme Chiara Ferragni nei Carrefour (e immagino anche negli altri punti vendita). Pantene ha chiesto a profumerie e supermercati di eliminare la grafica dei pannelli brandizzati Ferragni e di sostituirli con dei nuovi pannelli”. Uno smacco per l’influencer.

Ora si attende un’eventuale replica di Chiara Ferragni, che sta attraversando una delle fasi più complicate della sua vita personale e lavorativa. E la sua speranza è che il peggio possa essere messo presto alle spalle.