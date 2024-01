Fedez e Chiara Ferragni in crisi, la scoperta. Una coppia che insieme continua ad affrontare momenti anche molto delicati, non ultimo quello in merito al caso dei Pandoro Balocco che ha visto in difficoltà la nota imprenditrice milanese. Ma nel giro di poco l’attenzione si è spostata dalla vita lavorativa a quella privata della coppia: è davvero crisi? Sono in molti a domandarsi se sia tutto vero o frutto di pettegolezzi. Oggi un’altra scoperta.

Fedez in crisi con Chiara Ferragni? Il mondo del gossip va sempre a caccia della verità, soprattutto quando i nomi sono al centro dell’attenzione mediatica. La coppia di coniugi ha dovuto negli ultimi tempi fare muro davanti a inevitabili ostacoli posti lungo il loro percorso di vita, anche sentimentale.

Fedez in crisi con Chiara Ferragni? L’ultima indiscrezione ‘bomba’ sulla coppia

La smentita sulal presunta crisi di coppia sembra non esser servita a nulla per mettere a tacere le voci a riguardo. Gabriele Parpiglia nel corso della trasmissione radiofonica su RTL 102.5, poi ripreso anche da IsaeChia.it, ha detto: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni”.

Ma no, non basta, i dubbi restano. Stando ad alcune indiscrezioni la crisi sarebbe sorta prima dello scandalo dei Pandoro Balocco. Sul settimanale Oggi infatti si apprende: “Il pandoro-gate è solo, forse, la punta dell’iceberg di un amore che negli ultimi due anni ha avuto più scossoni che un giro sulle montagne russe. Una distanza emotiva della influencer e il suo bisogno di prendere una boccata d’aria già una manciata di mesi fa, a Milano, era cosa nota”.

E ancora: “Poi il periodo complesso del marito, il contestuale dovere morale di ricostruire un clima di tranquillità e l’amore mai davvero evaporato hanno portato Chiara a restare al fianco del suo uomo. Ciò che è certo è che oggi entrambi hanno un unico obiettivo: tutelare la serenità dei loro amatissimi figli”.