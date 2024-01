Fedez e Chiara Ferragni, fuori il retroscena. Dopo lo scandalo dei Pandoro Balocco, i riflettori restano accesi anche sulla vita privata di coppia. Ancora voci sulla presunta crisi coniugale, ma sarà tutto vero? Il sospetto dei fan è nato da un dato evidente, quello emerso sui social. I due infatti avrebbero notevolmente ridotto foto e storie in cui si ritraggono insieme. E come spesso accade, basta veramente poco al mondo del gossip per sollevare il dubbio.

Il retroscena sulla presunta crisi di coppia tra Fedez e Chiara Ferragni. Prima una strana e sospettosa assenza sui social, forse in parte da ricondurre anche al periodo decisamente difficile di Chiara in seguito allo scandalo dei Pandoro Balocco. Poi anche le parole di Selvaggia Lucarelli.

Insomma, la coppia torna a essere illuminata dalla luce dei riflettori anche in merito alla vita coniugale che, stando alle parole della giornalista italiana, non starebbe affrontando il periodo migliore. “In questo momento pare che dalla parte Ferragni e dei suoi legali ci sia molta irritazione per le storie scomposte del marito su Merlino e i giornalisti”. Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto: “Questo avrebbe creato una frizione grossa tra i due. Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa (sono i Ferragnez, nel bene e nel male), la vedo dura resistere alla tempesta”, ha spiegato la giornalista.

Poi il retroscena, svelato da Gabriele Parpiglia. Infatti stando a quanto emerso dalla sue aprole durante la sua trasmissione radiofonica su RTL 102.5 e ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it si apprenderebbe in merito alla situazione: “Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni. In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni”.

“E giustamente da imprenditore qual è, perché Fedez è cresciuto non solo musicalmente con i suoi concerti. È cresciuto anche da un punto di vista imprenditoriale, giudica un errore, il come è stato gestito il tutto, da chi fa parte del team della Ferragni”. E ancora: “Ci sono due possibilità. La prima: a giugno D’Amato non ci sarà più. La seconda: magari D’Amato però sai quando hai quei ruoli lì hai dei segreti. Però il vero motivo del perché in questo momento i due non appaiono più insieme è perché c’è un motivo di litigio legato a questa situazione”.