Chiara Ferragni e il nuovo clamoroso capitolo del pandoro-gate. Come molti sanno l’influencer è indagata per truffa aggravata in merito all’iniziativa commerciale sui pandori. L’Antitrust le ha comminato una sanzione di un milione di euro per la vicenda della beneficenza collegata alla vendita del pandoro Balocco ‘griffato’ Ferragni. Anche altre iniziative sono finite sotto la lente d’ingrandimento dei pm.

Si parla, ad esempio, delle uova di Pasqua, ma anche della bambola limited edition della Trudi. Oltre ad aver perso alcuni contratti con famosi sponsor, Chiara Ferragni ha perso diverse migliaia di follower. Poi si è scoperto che praticamente la metà dei seguaci sono fake o profili inattivi. E ci sarebbe stata anche una lite con Fedez per i post contro Myrta Merlino. Insomma, un disastro. Ma adesso spunta fuori addirittura Papa Francesco.

Il pandoro-gate e Chiara Ferragni, fermento in Vaticano

La vicenda del pandoro-gate sta facendo parlare tutta Italia. Ora spunta una clamorosa indiscrezione. A farla è Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi “Non tutti sanno che”. Tra l’altro vengono riportate le prese di posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, la prima decisamente contrariata, il secondo invece più ‘morbido’.

Secondo quanto riporta il giornalista “Sembra che qualcuno si stia prodigando perché Papa Francesco riceva la coppia nell’occhio del ciclone a Santa Marta in forma riservata”. Forse un modo per fare avere la propria vicinanza alla coppia in questo momento difficile? Non lo sappiamo. Certo è che se fosse vero lo scoop sarebbe davvero inaspettato.

Nei giorni scorsi della vicenda aveva parlato anche Giorgia Meloni all’evento di Gioventù Nazionale: “Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse, facendo da eco al design o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari. Il vero modello da seguire è il modello di chi quella eccellenza italiana la inventa, la disegna, la produce”.

Mentre Matteo Salvini ha dichiarato: “Non mi piace l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo”.

