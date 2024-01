“Sono falsi…”. Chiara Ferragni travolta da un altro scandalo: l’ultima clamorosa notizia

Chiara Ferragni, altra brutta notizia. Ormai da giorni non si fa che parlare del pandoro-gate e del cosiddetto “errore di comunicazione”. La magistratura vuole vederci chiaro e l’influencer più famosa d’Italia rischia di essere condannata per il reato di truffa. Ci sono poi altre sue iniziative commerciali finite sotto la lente d’ingrandimento dei pm, come ad esempio quella sulla bambola Trudy limited edition.

Oltre ad aver perso alcuni contratti con importanti sponsor pare che Chiara Ferragni abbia pure discusso con Fedez. Il rapper aveva deriso Myrta Merlino con alcuni post, ma sembra che sia stato costretto a cancellarli dopo il duro rimprovero della moglie. Ora si parla anche di numerosi follower persi. E sempre sui follower è appena scoppiato un altro caso: i guai sembrano davvero non finire mai per Chiara…

Scandalo follower: quanti sono quelli inattivi o fake

Su Instagram Chiara Ferragni ha qualcosa come 29,4 milioni di follower, ma da qualche giorno c’è chi mette in dubbio questo ‘patrimonio’. Secondo uno studio di Inbeat.co, infatti, ben 11,9 milioni di seguaci sarebbero inattivi o addirittura profili fake, quindi falsi, inventati.

Il fenomeno, molto noto, è quello dei bot, cioè applicazioni di terze parti che automatizzano alcune attività social. I follower-bot seguono il canale con numerosi account fasulli. Tali account sono generalmente controllati da un computer o da un programma e cercano di sembrare il più possibile “reali” seguendo in massa l’account bersaglio, in questo caso il profilo di Chiara Ferragni.

Secondo lo studio tra i follower di Chiara solo 17,7 milioni di utenti sarebbero reali. Per quanto riguarda, invece, il marito Fedez tra i 14,8 milioni di seguaci non sono stati trovati profili fake. Per fare qualche altro esempio: Valentina Ferragni avrebbe 782mila follower falsi su un totale di 4,6 milioni. Wanda Nara ha invece 16,8 milioni di follower di cui 2,14 fake o sospetti. Insomma, pure qui Chiara Ferragni non pare avere rivali…

