Dopo la bufera del caso Pandoro Balocco, Chiara Ferragni ha lasciato Milano per rifugiarsi sulla neve insieme ai figli Leone e Vittoria. Di Fedez non c’è traccia, ma accanto a lei ci sono la madre Marina Di Guardo e la sorella Valentina. Il periodo nero arrivato ormai un mese fa, lo combatte fingendo serenità e normalità insieme alla famiglia.

Dopo l’inchiesta sul caso del pandoro Balocco “Pink Christmas” e l’accusa di truffa aggravata, i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, su delega del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, hanno acquisito documentazione nella sede della Balocco a Fossano (Cuneo) in merito all’inchiesta che riguarda Chiara Ferragni e la vicenda del pandoro ‘Pink Christmas’.

Al momento Chiara Ferragni preferisce il silenzio, tanto da chiudere persino i commenti ai suoi post su Instagram, e nelle brevi dichiarazioni che arrivano dalla rete si dice fiduciosa e che la questione si risolverà presto, ma la procura vuole vederci chiaro anche sulle altre iniziative benefiche portate avanti dall’influencer milanese.

Tra queste quella della bambola Trudi a sua immagine somiglianza il cui ricavato doveva andare in beneficenza all’associazione no profit americana “Stomp Out Bullying”. “Ho deciso di fare un primo passo e associarmi a questa organizzazione no profit che si occupa di bullismo”, aveva detto nel 2019 Chiara Ferragni in un messaggio sui social. La bambola Trudi è andata sold out appena cinque ore dopo il lancio e grazie alla trasmissione Zona Bianca, si è fatta una scoperta a dir poco sconvolgente.

Zona Bianca ha indagato sul caso della bambola pubblicizzata da Chiara Ferragni, arrivando a contattare su Linkedln il ceo di Spomp Out Bullying. Ross Ellis, ceo è anche fondatore dell’ente, interrogato sulla questione, avrebbe confermato i dubbi sulla questione. “Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione”, ha rivelato. Insomma, dei soldi donati da Chiara Ferragni non c’è nessuna traccia.